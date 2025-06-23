全美首州… 印州長簽署 允許全州公路徵收通行費

燃油稅是印州新建及維護道路的主要財源，但隨著電動車普及，稅收逐年減少，導致財政壓力日增。(印州交通廳臉書)

印第安納州州長布朗恩(Mike Braun)日前簽署一項新法案，允許州政府在州內任一州際公路上徵收通行費，印州也因此成為全美首個授權全面收費的州。主要推動該法案的議員說，此舉是因電動車 日益普及，導致州府財庫燃油稅收入減少的應對措施。

根據印州第1461號州眾議會法案(House Bill 1461)，印州交通廳(Indiana Department of Transportation)可向聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)申請豁免，以在州際公路上實施收費，而無需另行獲得州議會的批准。

智庫「理性基金會」(Reason Foundation)指出，印州是美國首個授權在所有州際公路實施收費的州。

提出該法案的州眾議員 普雷塞爾(Jim Pressel)及其他共和黨 議員表示，此舉是因應燃油稅收入停滯所作出的回應。燃油稅歷來是印州新建及維護道路的主要財源，但隨著電動車與高效能車輛普及，稅收逐年減少，導致財政壓力日增。

「我們現行的道路資金制度已經無法運作，」州參議員麥克‧克賴德(Mike Crider)表示，「燃油稅已不再是可行的選項，我們必須把所有可能納入考量，包括政府實施道路收費的權力。」

一份研究指出，若在全州州際公路實施通行費，20年間可為印州帶來高達400億元的收入。

專家指出，隨著車輛燃油效率提高，以及電動與混合動力車的普及，導致燃油稅收入逐年減少，各州不得不尋找新方法以維持公路維修與基礎建設。

除收費制度外，另有團體倡議推行「每哩課稅」制度，主張依照實際使用道路的里程數徵收稅金，稱這樣能更公平地反映車輛對道路造成耗損的情況。