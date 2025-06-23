我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

全美首州… 印州長簽署 允許全州公路徵收通行費

特派員黃惠玲／綜合報導
燃油稅是印州新建及維護道路的主要財源，但隨著電動車普及，稅收逐年減少，導致財政壓力日增。(印州交通廳臉書)
燃油稅是印州新建及維護道路的主要財源，但隨著電動車普及，稅收逐年減少，導致財政壓力日增。(印州交通廳臉書)

印第安納州州長布朗恩(Mike Braun)日前簽署一項新法案，允許州政府在州內任一州際公路上徵收通行費，印州也因此成為全美首個授權全面收費的州。主要推動該法案的議員說，此舉是因電動車日益普及，導致州府財庫燃油稅收入減少的應對措施。

根據印州第1461號州眾議會法案(House Bill 1461)，印州交通廳(Indiana Department of Transportation)可向聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)申請豁免，以在州際公路上實施收費，而無需另行獲得州議會的批准。

智庫「理性基金會」(Reason Foundation)指出，印州是美國首個授權在所有州際公路實施收費的州。

提出該法案的州眾議員普雷塞爾(Jim Pressel)及其他共和黨議員表示，此舉是因應燃油稅收入停滯所作出的回應。燃油稅歷來是印州新建及維護道路的主要財源，但隨著電動車與高效能車輛普及，稅收逐年減少，導致財政壓力日增。

「我們現行的道路資金制度已經無法運作，」州參議員麥克‧克賴德(Mike Crider)表示，「燃油稅已不再是可行的選項，我們必須把所有可能納入考量，包括政府實施道路收費的權力。」

一份研究指出，若在全州州際公路實施通行費，20年間可為印州帶來高達400億元的收入。

專家指出，隨著車輛燃油效率提高，以及電動與混合動力車的普及，導致燃油稅收入逐年減少，各州不得不尋找新方法以維持公路維修與基礎建設。

除收費制度外，另有團體倡議推行「每哩課稅」制度，主張依照實際使用道路的里程數徵收稅金，稱這樣能更公平地反映車輛對道路造成耗損的情況。

電動車 眾議員 共和黨

上一則

玄學基礎(7)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

下一則

22州零售肉類汙染風險調查 喬州居冠

延伸閱讀

英國下議院通過「協助死亡法案」 為歷史性修法鋪路

英國下議院通過「協助死亡法案」 為歷史性修法鋪路
紐約州府百大影響力榜 霍楚居首劉醇逸14

紐約州府百大影響力榜 霍楚居首劉醇逸14
芝加哥緊急宵禁條例 市議會通過 市長揚言否決：該法惡化警民信任

芝加哥緊急宵禁條例 市議會通過 市長揚言否決：該法惡化警民信任
大又美法案 參院砍更多白卡經費

大又美法案 參院砍更多白卡經費

熱門新聞

芝城16日高溫接近華氏90度，許多民眾迫不及待在千禧公園戲水。(特派員黃惠玲／攝影)

熱浪周末來襲 高溫籠罩半個美國

2025-06-18 08:59
金凱德14日參加芝市「不要國王」示威時，手持「ICE綁架我室友」的標語，聲援室友周超。(金凱德Instagram)

芝華男庇護聽證後被捕 好友憂遣返威脅安全

2025-06-20 09:35
馬路如虎口，把孩子加入車險是負責任、保護全家的明智做法。

為什麼一定要把拿到駕照的孩子加到車保險中

2025-06-21 01:59
32歲明尼蘇達州男子伊恩·安德森正進行騎單車橫跨七大洲的壯舉，以軍突襲伊朗當天，他正好在前往德黑蘭的路上，騎行夢想備戰事打斷。(美聯社)

騎單車跨七大洲到伊朗「炸彈開始落下」 明州男急逃難

2025-06-18 19:59
移民執法人員上周在芝城南環區逮捕10多位移民。(芝加哥快速反應網絡提供)

芝ICE官員解析執法標準 證實擴大執法 每周7天街頭巡邏

2025-06-17 13:12
一份報告指出，到2025年底，伊州花在照顧無證客的經費將達到25億元，圖為2023年跨境移民暫居在芝警局前。(本報檔案照片)

至今年底 伊州照顧無證移民花費將達25億

2025-06-16 13:43

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況