百萬富翁租屋增加 亞城、波城列10大熱門城市

全美百萬富翁人數自2019年以來已增加三倍，豪華租屋市場也隨著成長。(pexels)

全美百萬富翁人數自2019年以來已成長三倍，其中每11人中就有1人選擇租屋而非購屋。根據RentCafe的一項最新研究，全美「百萬富翁十大熱門租屋城」中，波士頓 、芝加哥 、華府、亞特蘭大 均進榜。「百萬富翁租屋戶成長率」排名中，亞特蘭大、波士頓、費城、密蘇里州的聖路易都擠入前十位。

這份研究引用明尼蘇達大學社會研究與數據創新研究所的資料顯示，前十大「百萬富翁熱門租屋城市」，依序為：紐約、舊金山、洛杉磯、聖荷西、波士頓、芝加哥、邁阿密、華府、康乃狄克州的橋港(Bridgeport)、亞特蘭大。

「百萬富翁租屋戶成長率」的一到十名，依序為休士頓、達拉斯、邁阿密、亞特蘭大、維吉尼亞州的維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、鳳凰城、波士頓、費城、聖路易、西雅圖。芝加哥排在第12名。

其中波士頓於2019至2023年間，擁有房產的百萬富翁家庭數量增加196%；而同期選擇租屋的百萬富翁更暴增418%。

儘管租屋比例快速上升，但波士頓仍以百萬富翁購屋者居多。目前當地約有6100戶百萬富翁家庭擁有房產，選擇租屋的則略超過550戶。

報告指出，高資產族群愈來愈傾向選擇配備完善、設施齊全的高端租屋住宅，追求靈活、便利的生活模式。

研究人員分析，「這股百萬富翁轉向租屋的潮流，與多重因素有關，」包括過去五年股市表現強勁、科技業擴張、遠距工作的普及提升了辦公地點自由度，以及對免於自有房產繁瑣維護的生活方式偏好。

亞特蘭大的富裕居民也有越來越多選擇租屋而非購屋，RentCafe最新報告指出，當地每11戶百萬富翁家庭中，就有1戶為租屋戶，這項趨勢在全美成長速度名列前茅，顯示疫情後高收入族群的居住偏好正悄然轉變。

這項現象挑戰了「有錢就買房」的傳統觀念，反映出高資產族群對生活方式、資產配置與流動性的全新考量，也可能重塑市場對住房的需求與社區結構。

數據指出，亞特蘭大都會區目前有2474戶年收入達七位數的家庭，其中221戶為租屋戶，較2019年成長1005%。相較之下，百萬富翁購屋戶同期僅成長271%。