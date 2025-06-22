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川普大砍預算 重創UIUC黃豆創新實驗室

特派員黃惠玲／伊利諾州報導
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香檳伊大黃豆創新實驗室，長年在非洲致力糧食生產及解決全球飢荒問題。(香檳伊大農業系官網)
香檳伊大黃豆創新實驗室，長年在非洲致力糧食生產及解決全球飢荒問題。(香檳伊大農業系官網)

香檳伊利諾大學(UIUC)的黃豆創新實驗室(Soybean Innovation Lab)今年一月接獲通知，將失去所有聯邦資助，消息震驚實驗室主管高史密斯(Peter Goldsmith)與其團隊。他不得不通知30位員工即將失業，並告知遍布非洲的研究夥伴合作將中斷，甚至無法支付非洲農地灌溉費用。

當時正在馬拉威工作的員工帕尼亞戈(Julia Paniago)得知消息後表示：「隔天我們回到實驗現場時，充滿了不確定性，許多人當場落淚。」黃豆為高蛋白植物，也是油料作物，但在馬拉威並不普遍。伊大團隊長期在當地協助農民提高產量，並希望藉此減輕營養不良問題，並培育出口潛力市場，促進美國農業發展。

黃豆創新實驗室原為全美17所大學合作組成的「Feed the Future創新實驗室」網絡之一，主要由美國國際開發署(USAID)資助，致力於糧食生產與解決全球飢餓問題。然而在川普政府關閉USAID計畫後，該實驗室陷入危機。

實驗室涵蓋黃豆育種、經濟、機械技術與教育等領域。高史密斯表示，他們的研究正站在「改變的最前線」，而這種高風險工作正是大學與科學研究的本質。

伊利諾大學為農業研究重鎮，但自川普政府削減預算以來，學校已有數個實驗室與研究計畫失去資助。據研究與創新副校長愛德華茲(Melissa Edwards)表示，學校損失來自國家衛生研究院、國家科學基金會與國家人文基金會等單位的5900萬元經費，占聯邦補助的3.6%。

UIUC退休教授迪爾斯(Brian Diers)警告，聯邦資金削減不僅危及全球糧食生產，更可能導致「一整代年輕科學家」因缺乏資源而放棄科研道路，損失不可估量。仍義務協助育種，研究能抵抗黃豆鏽病的品種，以應對非洲地區常見的產量障礙。

川普 退休 華茲

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