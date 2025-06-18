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富豪曼蘇托擲6.5億 芝華埠旁球場藍圖公布

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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火焰隊球場將蓋在羅斯福路與18街間的78區。(Related Midwest與建築事務所Gensler提供)
火焰隊球場將蓋在羅斯福路與18街間的78區。(Related Midwest與建築事務所Gensler提供)

芝加哥火焰足球隊(Chicago Fire FC)16日公布位於南環區「78區」(The 78)地塊的露天球場設計圖，這座造價6.5億元的場館將由億萬富翁老闆曼蘇托(Joe Mansueto)全額出資。一旦獲芝市府批准，最快可望今年秋季開工，2028年竣工。

這座可容納2萬2000人的球場座落於克拉克街附近長期閒置的78區地塊北側，球迷將從羅斯福路(Roosevelt Road)進入場館。球隊總裁鮑德溫(Dave Baldwin)表示，設計靈感源自芝加哥「寬肩膀之城」(City of Broad Shoulders)的工業傳統：「磚砌外牆、鋼結構與玻璃的結合，既有倉庫的粗獷感，又具永恆優雅，無論是2028年開幕日或50年後，它都該符合芝加哥氣質。」

相較小熊隊與白襪隊需爭取公共資金，金融服務巨頭晨星公司(Morning Star)創始人曼蘇托的自籌資金方案，讓該計畫快速推進。大型開發商Related Midwest擬動用7年前批准的4.5億元「稅收增額融資」(TIF)完善周邊基建，其中關鍵部分將用於「連接羅斯福路與球場及河岸的通道」。

球場主草坪將與地面齊平，上方設有「勝利廣場」遮蔽停車場。除每年約20場火焰隊賽事外，還計劃舉辦國際友誼賽、音樂會、演唱會及企業活動、婚禮等。鮑德溫說，該球場對交通的影響將微乎其微。

儘管白襪隊老闆萊恩斯多夫(Jerry Reinsdorf)曾覬覦該地塊，但因爭取州政府資金失敗而卻步。近日球隊宣布可能由億萬富豪伊什比亞(Justin Ishbia)接手控制白襪，為新球場計畫帶來變數。白襪球場所在的芝市第三區區長道威爾(Pat Dowell)指，78區的土地很難容得下兩座場館，但火焰隊並未排除可能性，火焰隊稱「若未來白襪隊加入符合各方利益，我們願保持對話。」

這座新球場若獲市政府批准，最快將於今年秋季破土動工，目標在2028年美國職業足球大聯盟(MLS)常規賽季前竣工。目前芝加哥火焰隊仍以新簽訂的三年延長合約，續租使用上座率低迷的士兵球場(Soldier Field)。

球場出資者及開發商Related Midwest於16日舉行的線上說明會，與會的華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，目前該計畫仍處於最初步階段，華埠社區可能受到的影響仍待釐清。

她說，與78區僅一街之隔的華埠商圈，未來在球場興建、完工後的可能影響，例如工程期間的環境污染等相關問題？物價、房價會不會水漲船高？還有新的球場之後的住宅樓、辦公樓興建是否影響譚繼平公園景觀響？以及是否提供華埠代表參與78區顧問委員會等，都需要進一步推進溝通。

不過，陳本恩提到，經開發商說明，球場的出入口設在羅斯福路，基本上各項活動舉辦期間的交通問題，對華埠的影響將比較小。此外，開發商也在說明會中表示，之前計畫中，開發商本研擬更改通勤火車Metro鐵軌，或在15街及克拉克街增設捷運紅線停靠站的，根據16日的第一場說明會，上述項目均已經取消。

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