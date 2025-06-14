芝加哥警方不助移民執法 卻向聯邦提交紀錄

大規模遣返移民議題在全美發燒，一項調查指出，芝警向聯邦機構提供移民逮捕紀錄引發爭議。(伊州移難民權益聯盟臉書)

川普今年1月重返白宮後，國土安全部(DHS)及移民 海關執法局(ICE )持續向芝加哥 警局(CPD)索取移民逮捕紀錄。根據一項調查顯示，芝警在多數情況下配合提供包含姓名、住址及原國籍等敏感資料，此舉引發違反伊利諾州「信任法案」(TRUST Act)及芝加哥「庇護城市條例」(Welcoming City Ordinance)的爭議。

根據「芝加哥太陽報」獲得的紀錄文件顯示，2022年11月至今年3月底期間，這三個聯邦機構根據伊州的「信息自由法」獲得了至少12名男子的逮捕報告。其中包含未定罪者。其中最具爭議的案例，為智利籍移民德魯畢(Eduardo Drubi)在庫克郡無犯罪定罪紀錄，卻因CPD提供3月28日的逮捕資料，最終遭ICE遣返。

根據伊州法律，政府機構有五個工作日來回應公共紀錄請求，但可以申請延期五天。然而，最後期限經常被忽視。不回應的機構可能面臨訴訟，並被伊州總檢察長辦公室命令交出紀錄。

芝加哥警察局在收到請求的當天，就回應了至少三份來自ICE和CBP的紀錄請求，國土安全部在三天內收到了另一份請求的回應。

芝加哥市長強森日前才嚴詞批評ICE試圖索取市府發放的「市民身分證」申請資料。市府法務長理查森-洛瑞(Mary Richardson-Lowry)指出，該要求屬未經法官簽署的「行政令」，若聯邦訴諸法院才會配合。

芝加哥上周有群眾聚集在ICE例行報到辦公室外，試圖阻止聯邦探員拘留移民，導致警方介入處理混亂場面，芝加哥區長也與聯邦探員對峙。民代和移民權益倡導者呼籲調查警方是否違反了州法和城市條例，這些法律限制執法人員與聯邦移民官員合作。

移民維權團體與芝市區長指控，ICE於上周在南密西根大道2245號的「強化監督出庭計畫」辦公室(ISAP)執行逮捕時，CPD警力在場引發混亂。芝市議會拉丁裔小組主席、第40區區長瓦斯奎茲(Anthony Vazquez)宣布將召開聽證會，釐清：CPD與聯邦移民執法的合作程度、資料分享的合法邊界、現行庇護政策的漏洞等疑慮。

芝加哥自1985年華盛頓擔任市長時期，就確立了庇護城地位，2012年前市長伊曼紐推動「歡迎城市條例」，明文禁止警方參與民事移民執法。伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)雖表示暫不啟動正式調查，但提到將持續監督CPD在「平衡公共安全與遵守州法」的表現。