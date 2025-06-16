伊州低收戶7/7起可申請ComEd補助500元

ComEd宣布，符合條件的個人用戶，可申請每戶500元的電費補助。(ComEd臉書)

隨著電價飆升，ComEd宣布，該電力公司400萬用戶中無力支付電費 的客戶，將可獲得經濟援助，凡符合條件的個人用戶，ComEd將提供每戶500元的補助金。

ComEd補充，該公司也將向協助繳費困難群體的非營利組織，提供每個機構最高1000元的資助。上述援助計畫總金額達1000萬元。

凡該公司用戶，自7月7日起，可透過官方網站：www.comed.com/relief提出線上申請。申請者需證明其收入低於聯邦貧窮線標準，且帳戶有逾期未繳費用。

ComEd從6月1日起實施的電價調漲，將反映在用戶下月帳單。原每月平均電費100元的用戶，帳單金額將驟增近11%。

電力公司稱，全美用電需求激增是漲價主因，其中人工智慧資料中心的用電量增長最為顯著。現有供電量已無法滿足需求，問題癥結在於太陽能、風能等新能源建設速度，遠不及燃煤電廠淘汰速度。

燃煤電廠因經濟效益不彰陸續退役，伊利諾州 與聯邦政策也以「燃煤造成空污與溫室氣體排放」為由加速關停。然而過時的能源政策與基礎建設，導致清潔能源轉型進度遲滯。

監管機構「公民公用事業委員會」發言人奇爾森(Jim Chilsen)指出，「雖然資料中心推高用電需求，但根本問題在政策失當。」他呼籲州議會應立法加速再生能源專案推進。

伊州 州長普立茲克與政界人士指責區域電網營運商PJM(服務北伊利諾州)阻礙綠能發展，PJM管理的電網涵蓋北伊利諾州等13州及華府地區，這意味東岸用電需求可能直接影響芝加哥家庭電費。但伊州議會卻在近期會期未能通過關鍵改革法案與激勵措施，PJM藉此反駁稱，該公司並非問題根源。