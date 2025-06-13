華埠更好團結聯盟晚宴 聚焦移民維權

曹以仁(右三)代表伊州移難民權益聯盟接受「陳增華華埠夥伴獎」。(特派員黃惠玲／攝影)

被視為芝加哥華埠 成全美唯一蓬勃發展中國城的幕後最大推手之一「華埠更好團結聯盟」，日前舉行年度募款餐會暨頒獎晚宴。其中成立近40年的伊利諾移難民權益聯盟(ICIRR)獲頒「陳增華華埠夥伴獎」，由於目前正值全美移民 執法力度大幅強化之際，ICIRR的獲獎格外彰顯華社致力維護移民權益的努力。

出席嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

這場活動在南華埠富麗華餐廳舉行，聯盟執行主任陳本恩在晚宴中表示，今年晚會的主題是「攜手同行」，她提到最近執政政府強硬移民執法的議題，導致社區不安。確保華社安居樂業是聯盟近年積極投入移民維權行動的目的之一。此外，聯盟也著重「社區規畫」與「培養公民領袖」，過去一年不斷爭取資源、確保華埠永續繁榮。

代表ICIRR領獎的資深政策主任曹以仁(Fred Tsao)代表接受獎項時說，該聯盟自創立初期便與華埠更好團結聯盟建立深厚合作關係，「我們共同推動華裔 社區選民登記、鼓勵投票參與，並攜手華裔領袖制關鍵政策倡議平台。」其中包括促成伊州首位華裔州眾議員與芝加哥區長的誕生。

他表示，近期因應ICE針對華埠的突襲行動，雙方合作編製中文版「了解你的權利」手冊。

梅素蘭(中)獲頒「黃蘇振恩華埠貢獻獎」。(特派員黃惠玲／攝影)

另兩大獎項的得獎人，分別是獲得「黃蘇振恩華埠貢獻獎」的梅素蘭，以及「傑出青少年講」的陳怡錦。

梅素蘭對該項殊榮深感榮幸。她說，受到黃蘇振恩啟發投入服務華裔社區，感謝華埠更好團結聯盟賦予這份肯定。她提到，與華裔社區的淵源可追溯至1970年代，擔任芝公校教師的梅素蘭在2004年受邀加入芝加哥華裔博物館董事會，今年博物館邁入第20年。

陳怡錦(中)獲頒傑出青少年獎。(特派員黃惠玲／攝影)

甫從芝城沛頓高中(Walter Payton College Prep.)畢業的陳怡錦，將在今秋就讀普林斯頓大學，他不僅是該所頂尖公立高中的粵語及文化俱樂部創辦人，也在華埠多個非營利機構擔任輔導老師，同時也是華埠更好團結聯盟的青少年團體ORIGIN的義工。