伊州長6/12國會移民聽證 自聘律師應戰

伊州州長普立茲克9日已經抵達華府，準備出席12日的聽證會。(伊州長臉書)

伊利諾州州長普立茲克已聘請華府 知名律師事務所Covington & Burling，為其12日出席國會眾議院監督與政府改革委員會聽證會提供法律支援。這位億萬富翁州長將自掏腰包支付律師費用。

據知情人士透露，曾擔任拜登 總統白宮法律顧問的雷穆斯(Dana Remus)，正協助普立茲克準備這場由共和黨 主導的移民政策聽證會。該事務所的共和黨籍律師也參與提供諮詢。雷穆斯去年還曾負責審查普立茲克作為賀錦麗總統競選搭檔的資格。

州政府未透露具體金額，但根據丹佛市議會紀錄，該市近期聘請同一事務所時，律師費率為每小時595至1000元，年度上限200萬元。

儘管民主黨主張此次聽證只是政治作秀，普立茲克團隊深知任何失誤都可能引發刑事調查、偽證指控或耗時的文書追索。自上周起，州長已開始審閱簡報資料，並研究芝加哥市長強森3月出席聽證的表現。前市長伊曼紐證實，普立茲克曾就委員會性質與其交換意見。

被視為2028年總統潛在人選的普利茲克不容有失。

州長團隊成員已於7日抵達華府，普立茲克則在9日到華府備戰。