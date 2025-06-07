芝加哥最低時薪 7/1起調漲至16.6元、小費勞工12.62元

根據「公平工資條例」，芝加哥餐飲服務員、調酒師等小費制勞工的「最低工資」，7月1日起也將繼續逐年調漲，預計2028年達成與一般最低工資同酬目標。(公平工資組織臉書)

芝加哥 最低工資將於7月1日起全面調升，一般勞工時薪從現行15.80元提高至16.60元，青年就業補助計畫時薪則調整為16.50元。根據「公平工資條例」(One Fair Wage Ordinance)，餐飲服務員、調酒師等小費 制勞工的「最低工資」，7月1日起也將繼續逐年調漲，預計2028年達成與一般最低工資同酬目標。

在基本工資 方面的時薪調漲，一般勞工時薪提高到16.60元，青年就業計畫時薪16.50元；在小費制勞工方面，依據市議會2023年通過的小費員工時薪調整方案，去年7月1日起，該市小費員工的時薪從9.48元調高了8％至11.02元，而從下個月起則將提漲到12.62元，預計到2028年調整到與一般最低工資持平的標準。

此外，下月起的新制配套措施也將啟動，其中包括「帶薪休假與病假條例」，該措施規定：任職滿120天且工時達80小時者，可享5天帶薪假與5天帶薪病假；帶薪假可累計16小時跨年度使用，且無需說明請假理由；帶薪病假最高可累積80小時。

至於「公平工時條例」(Fair Workweek Ordinance)，將涵蓋建築服務、醫療保健、飯店業等7大行業，適用對象為時薪小於32.60元及以下，或年薪低於6萬2561.90元及以下，且企業全球員工數大於100人及以上者，雇主都必須提供可預測排班表(預先排好班)，臨時更班也需提供補償。

芝加哥市長強森表示：「這些改革展現我們對勞動尊嚴的承諾，芝加哥家庭是城市支柱，理應獲得公平報酬。」市府將於6月舉辦4場線上說明會(6/10、6/12上午10時；6/24、6/26下午2時)，詳情可查詢官方網站：Chicago.gov/LaborStandards。