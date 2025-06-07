伊州艾文斯頓慶亞裔月 台裔社團不缺席

盧秀琴(左二至右二)、艾市市長畢斯、類延峰。(主辦方提供)

芝加哥 北郊艾文斯頓市(Evanston)為慶祝亞太裔傳統月，連續第五年舉行雨傘藝術節，在藝術節籌備委員會委員盧秀琴推動下，今年首次有台灣社團加入共襄盛舉，除了美食攤位並推出多個精彩文化節目，吸引許多民眾駐足參與。

盧秀琴表示，今年由她擔任會長的芝加哥淡江大學校友會加入這場盛會。演出方面，包括台裔吳蘊哲兄弟的舞獅表演、旅芝音樂家吳紫岑演唱台灣歌謠，朱培坤教授示範國畫，透過多元藝術表演者一起推廣台灣文化。淡江校友會攤位上的台灣夜市彈珠台遊戲，吸引許多民眾體驗。 吳氏兄弟舞獅隊演出精彩。(主辦方提供)

淡江校友會在攤位上義賣珍珠奶茶、手工香包、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰的畫作、朱培坤教授的國畫作品及吳蘊哲的數位畫作「Ultraman」、吳紫岑CD等，人氣爆棚，當天義賣所得全數捐給吳蘊哲發起的「為芝加哥Lurie兒童醫院心臟科慈善募款」。

類延峰應邀出席了活動，並在參加日本 茶道示範活動中擔任特別嘉賓，類延峰表示，台灣和日本是理念相近的夥伴關係，情誼堅定，更與美國同享堅定友誼。

類延峰與艾是市長畢斯(Daniel Biss)一起訪問了到淡大校友會攤位，並感謝每一位辛苦付出的參與者。