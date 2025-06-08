芝致命車禍創新高 部分路段成「惡性駕駛熱點」

庫克郡致命車禍創新高。(pexels)

根據庫克 郡法醫辦公室數據，自2019年以來，芝加哥 已有超過1040人死於車禍，其中逾300名為行人，約200起死亡發生在高速公路。更令人痛心的是，受害者中包含30多名14歲以下兒童。

芝加哥交通局2024年秋季報告更指出，從史蒂文森高速公路(55號州際公路)至71街的4哩路段，已成「惡性駕駛熱點」，過去三年該路段事故致死率較全市平均水平高出40%。

2019年芝加哥交通死亡人數為115人，而2024年飆升至175人，增幅達52%。研究顯示，新冠疫情 期間的激進駕駛行為惡化，但學者原預期隨生活常態恢復，事故率將回落至疫前水平。然而「交通研究紀錄」期刊2023年研究指出，疫情期駕駛習慣的改變可能持續影響交通安全。

芝加哥草坪區(Chicago Lawn District)成為車禍最頻發區域，自2021年起每年發生逾萬起事故。今年5月，84歲的佛羅瑞斯(Maria Ochoa Flores)在離家幾個街區處被撞身亡，其子Alberto含淚控訴：「她只是過馬路散步，就這麼無辜喪生。」

芝加哥第13區區長逵恩(Marty Quinn)指出，普拉斯基路(Pulaski Rd.)等幹道已淪為「高速公路」，他還提到，轄區內25萬居民僅配置了259名警力。芝加哥草坪區的議員賀夫(Jason Huff)補充：「年輕駕駛者藐視法紀，部分歸因社交媒體影響，他們以為開車只要不出事就能為所欲為。」

西南社區聯盟(Southwest Collective)因此發起「普拉斯基路減速行動」，該聯盟指出，當地民眾列出三大交通痛點分別為：超速駕駛(76%)、貨車擁堵(68%)及過馬路時間不足(62%)。

該區一名教師徐溫恩(Veronica Schwenn)痛陳：「多數學生每日步行或搭乘CTA上學，但南普拉斯基路特別危險，該段寬闊的道路缺乏永久性安全設施，許多駕駛根本不怕受罰，肆意超速、闖紅燈甚至飆車。這種行為已奪走多條人命，讓學生們深感不安。」這位英語教師直指該路段已成「無法地帶」。

芝市府近期增設200多處的超速攝影機，2024年開出超過200萬張罰單。交通局稱選址基於數據分析，優先考慮安全隱患區域。同時，交通局正針對歷史性弱勢社區進行道路升級，包括增設安全基礎設施，如增設行人庇護島與延長信號燈時間、鋪設減速帶與車道窄化工程、安裝智能監測系統打擊慣性違規。