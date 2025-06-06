收例行報到通知 芝加哥10餘移民疑遭聯邦設局逮捕

25區區長盧漢士(右)、友人遭拘捕的皮內達(左)在ISAP辦公室前，向本報記者描述4日的移民執法過程。(特派員黃惠玲／攝影)

根據民選官員與社區組織者通報，聯邦探員4日在芝加哥 南環區(South Loop)，拘留了至少10名被要求前往「美國移民 及海關執法局」(ICE )監管計畫報到的移民，其中疑包括亞裔。由於遭捕移民都在聯邦「強化監督出庭計畫」(ISAP)名單，引發許多華人走線客的新一波恐懼，此舉也顯示川普政府的大規模驅逐行動再次升級。

部分執法人員手持長槍。(25區區長盧漢士提供)

逮捕消息迅速在社交媒體發酵後，活動人士與多位區長趕到位於南密西根大道2245號的辦公市前現場抗議並記錄逮捕過程。在聯邦探員將被拘留者押送至白色箱型車時，辦公大樓外執法人員與抗議民眾出現嚴重推擠，35區區長克薩達(Anthony Quezada)稱自己遭ICE探員推倒在地。

根據目擊者表示，當天約有4、50位移民執法人員在場。(芝加哥快速反應網絡提供)

被捕者 有數名「亞裔臉孔」

25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)痛批，執法者在沒有拘捕令的情況下，將依通知報到的民眾幾乎全數逮捕的做法與「綁架」無異。盧漢士向本報記者表示，據社區組織者統計，4日約有12人到20人遭移民執法部門拘留，且據目擊者告知，4日被捕的移民以西語裔為主，但也有幾個「亞裔臉孔」。他指責，到場的2、30名聯邦探員每個戴上面罩，且部分攜帶著長槍等重裝備，宛如納粹德國時期的秘密警察「蓋世太保」再現。

他說，根據了解，這些報到者都是收到簡訊通知，被要求到該指定辦公室「突襲報到」(surprise check-ins)，該辦公室隸屬於ICE，主要執行聯邦「強化監督出庭計畫」(ISAP)。該計畫用於監控曾被拘留，但正等待遣返或移民程序的非公民。

芝市南環區的ISAP辦公室，主要處理例行的移民報到程序。(特派員黃惠玲／攝影)

陪同律、師家人 均被拒進入

當天報到者有的由律師陪同，有的由家人陪同，但抵達辦公室後，所有律師、家人朋友都被禁止進入辦公室。根據友人被捕的皮內達(Carlos Pineda)向本報記者描述，4日上午8時15分他把朋友載到報到地點後，就到附近等待，「六個月前他才去例行報到，很快就完成了，」但當天一直到中午都無法跟朋友聯繫上，等他趕到ISAP辦公室時，才發現4日前往該辦公室報到的移民全數遭到抓捕。

皮內達說，他的朋友六年前從哥倫比亞到美國，之後提出了庇護申請，他朋友是在3日收到簡訊通知，要求他必須於4日到南環區的地點報到，沒想到依規定抵達後就被捕，「令人意外又憤怒。」

居民埃斯基維爾(Fadia Esquivel)表示，她的母親原定7月14日依照該計畫通知到ISAP報到，但卻突然收到4日必須報到的簡訊通知，沒想到赴約後即遭拘留。倡導組織「反驅逐社區組織」(OCAD)說，該組織一名成員也在4日遭到拘留，該名成員佩戴著移民局的腳踝監測器，該成員4日報到時雖由律師陪同出席但律師被拒入內。

遭拘捕者均被戴上手銬。(芝加哥快速反應網絡提供)

是否應報到 引發新一波恐懼

盧漢士表示，有關當局這種做法正在把移民逼入絕境，「如果你按法律要求出庭，你將被驅逐；但如果你不出庭，你也會被驅逐」。

伊州聯邦眾議員拉米雷斯(Delia Ramirez)4日致函國土安全部長諾姆(Kristi Noem)與ICE代理局長李昂斯(Todd Lyons)，她要求諾姆辭職，並引述報導指出，4日的逮捕是為實現白宮高級顧問米勒(Stephen Miller)近期會議提出的「每日3000人逮捕目標」，直批此舉「暴露川普政府無視法治與憲法權利」。

芝加哥市長強森4日晚間發表聲明，譴責ICE探員在南環區的魯莽和危險升級行為，他寫道：「芝加哥人有權抗議聯邦移民執法拆散家庭成員的行為。聯邦探員絕不應被允許進入我們的城市襲擊民選官員或任何芝加哥人。」