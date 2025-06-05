芝台美商會 蘇琪雯接任會長提出三大願景

芝加哥台美商會新任會長蘇琪雯(左四)與團隊。(主辦方提供)

芝加哥 台美商會日前舉行年度會議暨會長交接，新一屆會長蘇琪雯提出「賦能會員」、「培育新血」、「擴大影響」等三大願景，並希望藉由商會的獨特優勢，成為連結台灣、美國中西部的重要橋樑，同時串起不同世代、產業與文化。

蘇琪雯為大芝加哥地區的知名資深理財專家，現為The Northshore Group理財公司負責人，她在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰的監交下，從上屆會長盧建昌手中接下會長印信，她上任後表示，自己懷著深深的感激與強烈的責任感接下重任。蘇琪雯並衷心感謝理事會及全體會員的信任，讓她能夠追隨歷任傑出會長的腳步，領導該蓬勃發展、備受尊敬的組織。

她也特別向即將卸任的會長盧建昌表達誠摯敬意，指藉由盧的領導，商會不僅實現顯著成長，更建立了寶貴的夥伴關係，強化在本地與國際商界的影響力。

蘇琪雯說，現在大家正處於快速變遷時代的關鍵時刻，「社群凝聚」、「跨界合作」與「創新思維」的重要性前所未見。台灣商會的獨特優勢，不僅連結台灣與美國中西部，更串聯起不同世代、產業與文化。

她也提出三大發展方向，包括「賦能會員」：擴充商業資源、完善導師制度、舉辦多元交流活動，確保每位會員都能獲得成功所需的支持；「培育新血」：積極邀請年輕專業人士與創業家參與，為商會注入新思維，培養未來的領袖人才； 「擴大影響」：深化商會在本地與國際的能見度，捍衛台美企業權益，並促進台灣與美國中西部更緊密的經貿文化連結。

蘇琪雯說，唯有團結一致，商會才能持續成長、共創榮景。