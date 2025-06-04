伊州、新州警告：未付交通罰款簡訊是詐騙
包括伊利諾州、新澤西州近日均傳出民眾手機頻繁收到關於未付交通罰單的詐騙簡訊。當局呼籲州民提高警覺，並指這些虛假信息標註為「最終通知」，威脅稱若不立即支付將面臨駕照吊銷、信用評分受損甚至被起訴等後果。
伊利諾州州務卿詹雅斯表示，這些簡訊落款為虛構的「伊利諾伊州機動車管理局」(DMV)。他說，「這是典型的網絡釣魚詐騙。若收到此類主動發送的可疑簡訊，切勿回覆或點擊任何鏈接。」他還指出，這些詐騙簡訊旨在竊取個人財務信息，可能導致身份盜用或金融欺詐。
州務卿辦公室特別澄清，官方從不通過簡訊發送車輛註冊或駕照相關通知，僅會向預約居民發送DMV辦事提醒。今年早些時候，伊利諾州收費公路局就曾預警過假冒未付通行費的簡訊詐騙。此前2024年大選期間，該州還出現過大量競選相關的詐騙信息。
聯邦貿易委員會建議民眾通過reportfraud.ftc.gov網站舉報此類詐騙行為。
新澤西州機動車輛委員會(New Jersey Motor Vehicle Commission, NJMVC)日前也對伊州出現的類似詐騙發出警告，委員會表示，該類簡訊以早已不存在的「機動車輛管理局」(Department of Motor Vehicles，2003年以更名為MVC)名義傳送訊息，謊稱受訊人欠繳交通罰款。
這些假簡訊威脅要吊銷駕照並收取通行費附加費；甚至揚言，如果不馬上繳款，信用評分將受拖累。
官員表示，這些簡訊是網路釣魚詐騙(phishing scam)，目的是竊取個人資訊和財務資訊。
新州機動車輛委員會表示，他們絕不會發送有關機動車輛服務、駕照更新或註冊狀態的未經請求簡訊或電子郵件。該單位的官方簡訊僅限於預約提醒。
新州政府官員敦促民眾保持警惕，切勿點擊可疑連結、分享個人資料或回覆預期之外的資訊；而且，應刪除這些簡訊或列報為垃圾訊息。
新州伯根郡居民格倫羅克(Glen Rock)向警方報案稱，他上周收到一則聲稱來自新州機動車管理局的詐騙簡訊，要求支付6元以免駕照被吊銷；警方表示，該居民嘗試付款失敗，被要求輸入社會安全碼，之後聯繫新州機動車委員會，得知這是網路釣魚詐騙。
官員表示，如果對網路釣魚詐騙有疑問，請聯絡新州機動車輛委員會的翠登(Trenton)辦公室，電話(609)292-6500。
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