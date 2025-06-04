伊州、新州警告：未付交通罰款簡訊是詐騙

許多伊州民眾都接到交通違規罰款未繳的詐騙簡訊。(手機截圖)

包括伊利諾州、新澤西州 近日均傳出民眾手機頻繁收到關於未付交通罰單的詐騙簡訊。當局呼籲州民提高警覺，並指這些虛假信息標註為「最終通知」，威脅稱若不立即支付將面臨駕照吊銷、信用評分受損甚至被起訴等後果。

伊利諾州州務卿詹雅斯表示，這些簡訊落款為虛構的「伊利諾伊州機動車管理局」(DMV)。他說，「這是典型的網絡釣魚 詐騙。若收到此類主動發送的可疑簡訊，切勿回覆或點擊任何鏈接。」他還指出，這些詐騙簡訊旨在竊取個人財務信息，可能導致身份盜用或金融欺詐。

州務卿辦公室特別澄清，官方從不通過簡訊發送車輛註冊或駕照相關通知，僅會向預約居民發送DMV辦事提醒。今年早些時候，伊利諾州收費公路局就曾預警過假冒未付通行費的簡訊詐騙。此前2024年大選期間，該州還出現過大量競選相關的詐騙信息。

聯邦貿易委員會建議民眾通過reportfraud.ftc.gov網站舉報此類詐騙行為。

新澤西州機動車輛委員會(New Jersey Motor Vehicle Commission, NJMVC)日前也對伊州出現的類似詐騙發出警告，委員會表示，該類簡訊以早已不存在的「機動車輛管理局」(Department of Motor Vehicles，2003年以更名為MVC)名義傳送訊息，謊稱受訊人欠繳交通罰款。

這些假簡訊威脅要吊銷駕照並收取通行費附加費；甚至揚言，如果不馬上繳款，信用評分將受拖累。

官員表示，這些簡訊是網路釣魚詐騙(phishing scam)，目的是竊取個人資訊和財務資訊。

新州 機動車輛委員會表示，他們絕不會發送有關機動車輛服務、駕照更新或註冊狀態的未經請求簡訊或電子郵件。該單位的官方簡訊僅限於預約提醒。

新州政府官員敦促民眾保持警惕，切勿點擊可疑連結、分享個人資料或回覆預期之外的資訊；而且，應刪除這些簡訊或列報為垃圾訊息。

新州伯根郡居民格倫羅克(Glen Rock)向警方報案稱，他上周收到一則聲稱來自新州機動車管理局的詐騙簡訊，要求支付6元以免駕照被吊銷；警方表示，該居民嘗試付款失敗，被要求輸入社會安全碼，之後聯繫新州機動車委員會，得知這是網路釣魚詐騙。

官員表示，如果對網路釣魚詐騙有疑問，請聯絡新州機動車輛委員會的翠登(Trenton)辦公室，電話(609)292-6500。