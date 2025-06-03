砍無證健保、增香菸稅 伊州通過預算案

伊州眾議會5月31日挑燈夜戰，在午夜前通過新年度預算案。(伊州眾議員馬靜儀臉書)

伊利諾州議員上周六(5月31日)晚間關鍵的預算案截止期限前幾分鐘，以75：41的票數，通過了552億元的州預算方案，該案將對吸菸者、賭博者和大型外州企業增稅，來彌補約10億元的赤字缺口。

此外，預算案也確定砍掉無證移民 的健康保險經費。伊州 州長普立茲克表明會簽署該預算計畫。

民主黨 領導人將談判拖到了5月的最後七分鐘，但避免了去年春季立法會議混亂收場時的黨內爭執。儘管進步派強烈反對削減針對無合法身份移民的州醫療保健計畫，但新預算案仍在民主黨絕對多數支持下順利通過。

由州眾議員德爾加多(Eva-Dina Delgado)主導的該預算案，最終僅有兩位郊區民主黨人倒戈。

德爾加多所屬的拉丁裔核心小組反對按州長普立茲克建議，通過削減「移民成人健康福利」節省4億開銷。該削減將使伊州近3.3萬人失去醫療保險，其中庫克郡佔2.2萬人。

儘管立法者保留了1.1億元預算用於65歲及以上無合法身份者健保計畫。但根據指出，這可能是該計畫最後一年獲得資金，因州政府正面臨川普政府大幅削減聯邦資金的陰影。

新預算案將對每筆在線體育賭注，徵收0.25或0.50分的額外稅金；此外，香菸、電子菸、尼古丁袋(nicotine pouches)和咀嚼菸草的稅率，也將提高至45%。雖然立法者放棄了對Facebook等科技公司徵收10%數字廣告稅的提案，但通過對外州大公司在伊州業務採用新徵稅方式，為州府財庫產生7200萬元額外收入，另還將推出大赦計畫，預計從拖欠者處追回約1.98億元。

埃文斯頓市民主黨眾議員、眾議會預算談判主要代表之一加貝爾(Robyn Gabel)表示：「我們提出的預算符合當下需求。它通過明智削減和收入實現平衡，而非壓榨工薪家庭。」

去年，眾議會民主黨人經過三次最後時刻嘗試才通過支出法案。今年眾議會成員比參議會同僚更緊跟黨路線。

被排除在預算談判外的少數黨共和黨人全面抨擊民主黨方案。參議會少數黨領袖柯倫(John Curran)稱：「知道這預算有多糟嗎？起手就是至少10億元增稅。」眾議會少數黨領袖麥康比(Tony McCombie)指責民主黨為州議員安排近5%加薪，並批此舉是州法與通膨掛鉤的調薪。