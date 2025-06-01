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伊州醫生警告：取消兒童及孕婦新冠疫苗恐釀危機

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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美國衛生部部長小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)宣布不再建議健康兒童與孕婦接種COVID-19疫苗，此決策引發伊利諾州醫療組織與醫師強烈反彈，直指此舉「目光短淺」且恐限縮家庭醫療選擇權。

伊利諾家庭醫師學會候任會長、家庭醫學科醫師科勒(Corinne Kohler)表示，疫苗不僅預防重症，更能阻斷病毒傳播鏈。「兒童未接種疫苗將成為重要傳播媒介，即使症狀輕微或無症狀，仍可能將病毒傳染給高風險族群，限制疫苗接種範圍是非常短視的決定，」科勒補充。

小甘迺迪27日在社交平台X發布58秒影片宣布政策轉向，影片中未見疾病管制與預防中心(CDC)人員參與。這位上任前即以反疫苗立場聞名的部長聲稱，年度加強針建議「缺乏臨床數據支持」。

政策轉變並非毫無徵兆。隨著疫情趨緩，專家近年逐漸聚焦65歲以上高風險族群的接種策略。CDC顧問小組原定6月會議討論秋季疫苗建議，可能方案包括優先建議高風險族群施打，同時保留低風險者接種選擇權，但衛生部長選擇提前行動。

孕婦接種建議原包含透過母體抗體保護新生兒，CDC數據顯示2022年10月至2024年4月期間，嬰幼兒住院率僅次於75歲以上長者。科勒說，孕婦感染COVID-19還會增加妊娠高血壓與早產風險。

政策轉變可能衍生保險給付問題。科勒擔憂保險公司可能停止給付疫苗費用，影響接種可及性。美國兒科學會傳染病委員會主席奧利里(Sean O'Leary)同樣警告，此決策剝奪家庭選擇權，「想接種者可能因保險覆蓋不明而無法施打，醫護人員接種資格也成疑問」。

CDC數據顯示，2024年10月至2025年3月間，兒童與青少年約佔COVID-19住院病例4%。雖然小兒死亡案例罕見，但疫情以來全美已有逾1300名兒童死因與新冠病毒直接相關。牛津大學2023年研究指出，2021至2022年間COVID-19已成為美國19歲以下族群第八大死因，更是傳染性與呼吸道疾病致死首位。

儘管政策轉向，科勒仍堅持建議民眾接種，因為疫苗對阻斷病毒傳播具關鍵作用。

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