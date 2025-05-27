全美首例 7月起伊州稅金小費禁收刷卡費

伊州規定從7月起，禁止信用卡及借記卡對稅金、小費收取額外交換費。(pexels)

在「交換費禁止法案」(Interchange Fee Prohibition Act)簽署通過一年後，從今年7月起，伊利諾州將禁止對稅金和小費 收取信用卡及借記卡(debit card)額外交換費，伊州 也成為全美首個實施該條例的州。

根據法案定義，交換費是由信用卡網路設定的費用，旨在補償銀行處理電子交易的相關成本。這筆費用用於分擔商家使用信用卡的風險、補償銀行服務以及維護更新卡片安全系統。

在伊州營業的商家目前需支付交易金額一定比率的交換費，其中包含不產生收益的稅金和小費部分。通常交易金額百分比加上固定費用，不同卡片費率從1%到3%不等。

僅2024年，全美信用卡公司通過刷卡費獲利1485億元，相當於每個美國家庭年均支出1200元。

「交換費禁止法案」的核心在於伊州商家首次無需為稅金和小費部分支付該項費用。州政府將商家每月因免交稅金交換費的節省上限設為1000元，現行的法令原本規定要上交銷售稅總額的1.75%。

如果違反新法案，發卡機構或銀行處理商將面對嚴厲的處罰，即每筆電子交易將處以1000元民事罰款，且必須退還商家該筆交易中稅金或小費部分的交換費。

雖然「現金/刷卡不同價」的告示牌不會消失，但由於商家營運成本中一項重大支出降低，商品價格可能隨之調降。

美國銀行業協會等團體2024年8月15日曾提起訴訟試圖阻擋上述法案。銀行業界主張該法案將擾亂現代化支付系統，損害信用卡帶來的效益，且現有系統技術無法在7月1日前完成合規調整。

2024年12月，聯邦地區法院法官肯德爾(Virginia Kendall)發布初步禁令，暫緩對聯邦特許銀行實施稅費小費交換費禁令。2025年1月裁決確定國家級銀行可繼續收取這部分費用，但州立銀行、信用合作社及信用卡公司仍須遵守新法。

在伊州推出新法後，華府 議員艾倫(Charles Allen)也提出了「2025公平刷卡法案」，擬將伊州模式推向全國。

據「富比士」報導，該法案已獲得當地餐飲團體強力支持，但可能對小型商家造成困擾，因其需重新設定刷卡機區分小費與稅金，可能導致操作失誤與成本增加。反對者亦指出，每筆交易1000元的高額罰款將形成沉重負擔。