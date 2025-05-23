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籌備3年 芝加哥華埠遊客中心開幕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城華埠遊客中心開幕。(主辦方提供)
芝城華埠遊客中心開幕。(主辦方提供)

位於永活路夾舍麥路口的芝加哥華埠遊客中心日前開幕，該中心旨在為到訪遊客提供更多元豐富的旅遊體驗。

芝城華商會會長李建明表示，遊客中心經過為期三年的籌備揭幕，這是華商會促進中國城社區經濟繁榮的一項重要舉措。華商會董事長倪舉淩說，旅遊經濟對華埠商家十分重要性，遊客中心的開業有助於帶來更多游客，增加中國城的吸引力。

參與開幕式的芝加哥旅遊局新任局長雷諾德斯(Kristen Reynolds)說，芝加哥是全球旅遊人士的至愛，而華埠更是芝加哥旅遊勝地中的一顆明珠，她希望在各方的攜手同進、同心協力的推動無煙囪事業，吸引更多的遊客前來芝加哥、前來華埠遊覽。

負責運營該中心的美地假期總裁王濤說，遊客中心將提供華埠地圖，以及餐飲、消費推薦與指南，還可以安排搭乘人力三輪車遊華埠。遊客中心還推出由旅美畫家張立萍指導的文化體驗活動「中國文化藝術發現之旅」，讓遊客可以學習書法、國畫、彩繪紙扇與臉譜等。

當天出席開幕剪綵的嘉賓眾多，包括了中國駐芝加哥總領館總領事王保東、伊州國會議員戴維斯、伊州州眾議員馬靜儀、州眾議員黃凱煥、庫克郡委員戴利、芝11區區長李惠華、25區區長盧漢士、第九警分局局長麥健富等。

華埠 芝加哥 眾議員

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