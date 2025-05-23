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俄州擬禁中國公民買房 「俄州亞太聯盟」稱將導致年輕華人減少

特派員黃惠玲／綜合報導
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俄亥俄州華人向州眾議員表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)
俄亥俄州華人向州眾議員表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄亥俄州州眾議會20日舉行HB1法案聽證會，該提案將限制中國公民在俄州購買某些類型房地產，尤其是位於關鍵基礎或軍事設施附近的房地產。數十位當地華人在聽證會上表達反對意見，非營利組織「俄州亞太聯盟」指出，此法一旦通過，年輕華人群體會迅速萎縮，華人經營的商業實體、中文學校、中文教會和其他華人組織也將受到巨大的衝擊。

俄州亞太聯盟表示，俄州參議會的SB88法案以及眾議會的HB1法案同出一轍，均將對美國軍事設施或關鍵基礎設施(如電廠、水處理廠、鐵路、通信設施等)25哩範圍內的房地產做出買方限制。受限對象包括中國政府、中國公民、總部在中國的企業，或由上述實體擁有、控制的企業，以及上述實體的代理人、受託人及信託人。

數十位華人出席了俄亥俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)
數十位華人出席了俄亥俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄州亞太聯盟指出，如上述法案獲得通過並實施，中國公民將無法在俄州購買位於關鍵基礎設施或軍事設施附近的房地產。此外，已擁有此類房地產的中國公民(包括綠卡持有者)必須在兩年內出售這些資產。持有美國國籍的華裔則不受此限制，除非他們代表受限制的實體進行購買。

而根據數據顯示，俄州幾乎沒有哪個地方能完全避開這些設施25哩的範圍。換句話說，這幾乎是對在俄州生活的外國人實施全面限購。

聯盟稱，由於目前要取得公民身份通常需耗時10年以上，40歲以下的華人很多還是H1B或是綠卡身份。此法一旦通過，年輕的華人群體會迅速萎縮，華人經營的商業實體、中文學校、中文教會和其他華人組織會受到巨大的衝擊。而一旦失去年輕的華人移民，華人文化和華人社區會很快老化。

20日的眾議會聽證，吸引上百人出席，其中多達67人發言反對HB1。聯盟指出，州眾議員索曼尼(Anita Somani)、布蘭特(Juanita Brent)均表示，該法案今天針對華人，明天可能是針對任何其他人。眾議會公共安全委員會主席亞布蘭斯(Cindy Abrams)也在會中提到要對HB1進行修改。

聯盟鼓勵反對該法的俄州民眾，向亞布蘭斯辦公室打電話(614)466-9091、發電郵([email protected])來表達心聲。

華人 俄亥俄州 房地產

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