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8醫院被收購服務縮減 伊州2聯邦參議員關注

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州聯邦參議員德賓與譚美近日對Prime Healthcare醫療集團收購州內醫院後實施的醫療服務縮減措施表達嚴重關切。該加州營利性醫療集團今年3月收購原屬Ascension醫療系統的八家伊州醫院後，已陸續裁撤多項關鍵醫療服務。

在朱麗葉市聖約瑟夫醫學中心，院方以「需求不足」為由暫停住院兒科服務，引發護理人員強烈反彈。註冊護士科爾塞蒂表示，「我們社區理應享有完整的兒科照護，不該被迫長途跋涉就醫。」此外，奧羅拉慈愛醫學中心喪失二級創傷中心認證，坎卡基聖瑪麗醫院更全面終止分娩服務。

兩位參議員已聯名致函Prime Healthcare創始人，嚴正指出：「這些裁撤決策將嚴重影響病患獲取關鍵醫療服務，加劇社區醫療資源短缺。」他們要求集團立即重新評估相關措施。

Prime Healthcare則聲明回應，收購前八家醫院年虧損達2億元，服務縮減是為確保醫療機構永續經營。集團承諾將持續投資這些社區醫院，保障醫療品質與可及性。

伊利諾州護士協會表示將持續監督事態發展，聖約瑟夫醫學中心護理人員已籌畫舉辦社區公聽會，邀集民眾共同討論醫療服務變革對社區健康的潛在衝擊。

伊利諾州 參議員 加州

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