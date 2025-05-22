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教宗良14世伊州故居上市 鎮府擬徵收變歷史遺址

特派員黃惠玲／芝加哥報導
天主教新任教宗良十四世的舊居。(Prestige Real Estate)
天主教新任教宗良十四世的舊居。(Prestige Real Estate)

位於伊利諾州多爾頓鎮(Dolton)的天主教新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)兒時故居，在持有者將其掛牌上市後，該鎮當局決定啟動徵收該房屋所有權，並將其轉化為社區資產的歷史遺址。

根據Homes.com獲得的文件顯示，多爾頓鎮政府已於20日致函執行拍賣的「派拉蒙地產美國公司」(Paramount Realty USA)，聲明將透過直接購買或徵收權方式取得東141街212號房產。徵收權制度允許政府基於公共利益需求取得私人產權。

「請告知所有潛在買家，其『購得』可能僅屬暫時性質，因本鎮即將啟動徵收程序。」多爾頓鎮法律顧問、Odelson, Murphey, Frazier & McGrath律師事務所的奧德爾森(Burton S. Odelson)在信函中指出，當局計畫與芝加哥總教區及未具名的「其他機構」合作，將該住宅轉型為歷史遺址。

依伊利諾州法律，此類「強制徵收」程序必須伴隨政府對原業主的合理補償。由於拍賣持續接受投標至6月18日，起標價25萬元，使得東141街212號的產權歸屬仍存變數。派拉蒙地產公司未回應置評請求。

該棟房屋面積1050平方呎，之前在今年1月原以21.9萬元掛牌，後降價至19.99萬元，隨新任教宗消息曝光引發搶購後，賣方於5月8日撤下售案。公共紀錄顯示，教宗父母於1949至1996年間持有該房產。

多爾頓鎮議員諾伍德(Brittney Norwood)先前受訪時表示，希望將此宅邸轉化為社區資產。這處孕育首位美國本土教宗的故居連日來已成觀光景點，遊客紛至拍照留念。諾伍德透露，居民已主動提出多項再利用構想，地方也期待隨之提升的房價與觀光經濟效益。

鎮政府代表指出，賣方拍賣前未先行告知，但雙方已於19日會商解決方案，「我們有位積極任事的鎮長，正偕同議會與各方人士研議最佳方案，以尊崇教宗的信仰與成就。」諾伍德表示：「這處房產已成社區精神象徵，所有人都為之振奮。」

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