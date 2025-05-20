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全美餐館秀 中餐不缺席

特派員黃惠玲／芝加哥報導
第三屆餐飲家金像獎獲獎人與主辦方。(特派員黃惠玲／攝影)
第三屆餐飲家金像獎獲獎人與主辦方。(特派員黃惠玲／攝影)

第106屆全美餐館秀(NRA)17日在芝加哥麥克米克展覽中心，展開為期四天的活動，吸引來自全球包括華商及中餐業者參與。其中第七屆全球中餐博覽會開幕式暨第三屆餐飲家金像獎頒獎儀式也在展出首日登場。30年如一日將湘菜在美國發揚光大、創辦洞庭春系列品牌的趙子平和蔡麗娟，獲得最高榮譽「終身成就獎」。

從5月17日至20日一連四天的全國餐飲秀，引進最新科技、產品，更重要是全球各地的餐飲從業者互相交流溝通、通過餐飲秀發展業務、進一步促進社區興旺繁榮、創造就業機會。

中餐博覽會與餐飲家金像獎頒獎活動由美國中餐聯盟、美中餐飲協會、美國中餐聯盟、餐飲家雜誌、WEFOOD、NAAFIA聯合主辦。包括伊州財務長方仲華、伊州州眾議員馬靜儀、芝市第11區區長李惠華、中國駐芝加哥總領館總領事王保東、僑務組組長張軍鵬、領事張澤明與劉帥等嘉賓出席了盛會。

美中餐飲協會會長鄭時坦、美國中餐聯盟主席鍾富華、贊助商MenuSifu公司、芝加哥攸攸茶UNI-UNI、美中亞裔健康協會負責人劉紅等，陸續感謝與會者的熱情參與。

王保東致詞時表示，中餐博覽會讓中國美食走向世界的重要窗口，更與全球民眾分享中華文化底蘊的重要平台，在餐飲秀期間，來自世界各地的創意靈感以及中西文化的真正融合。他也提到，當前國際情勢複雜多變，美國政府發動單邊關稅貿易戰，嚴重損害中美正常經貿關係，慶幸近日經貿磋商取得實質進展，為兩國關係邁出重要一步，深化合作奠定了基礎。

美中餐飲協會會長鄭時坦表示，每一道佳餚的背後，都凝聚著廚師的心血與智慧。具備卓越的烹飪技能和無限的創造力的傑出廚師是美食的藝術家。第三屆金像獎的得主，除了趙子平和蔡麗娟外，其他得獎人，還包括「傑出行業領導者大獎」富瑤集團創始人兼總裁湯鑫墀；「傑出廚師獎」粵菜大師梁繼堅、楚菜大師蔣文濤、川菜大師唐代燦、素菜大師趙健才等。

傑出餐廳獎得主，則有YAO富瑤和Chef Huang；最佳新餐廳獎為Jun Bistro雲貴小館；新星廚師獎周淨媛；北美傑出連鎖品牌獎得主「攸攸茶」；傑出運營獎丁懿辰。

劉紅在中餐博覽會致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅在中餐博覽會致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席中餐博覽會開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席中餐博覽會開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓參觀中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓參觀中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)
鄭時坦(左至右)、王保東、鐘富華、徐婕雯、方仲華、張軍鵬、劉紅參觀中餐博覽會。(...
鄭時坦(左至右)、王保東、鐘富華、徐婕雯、方仲華、張軍鵬、劉紅參觀中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東在中餐博覽會致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東在中餐博覽會致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
參與中餐博覽會的商家、嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
參與中餐博覽會的商家、嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)
趙子平(左)和蔡麗娟(中)由中餐聯盟的鐘富華(右)頒贈「終身成就獎」。(特派員黃...
趙子平(左)和蔡麗娟(中)由中餐聯盟的鐘富華(右)頒贈「終身成就獎」。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓參觀中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓參觀中餐博覽會。(特派員黃惠玲／攝影)

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