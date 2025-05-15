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阻ICE執法 威州女法官遭大陪審團起訴

特派員黃惠玲／綜合報導
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威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）
威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）

威斯康辛州密爾瓦基郡巡迴法院法官杜根(Hannah Dugan)13日遭聯邦大陪審團以「妨礙移民執法」罪名起訴。檢方指控她於4月審理家暴案件時，協助一名非法居留男子躲避移民局逮捕。若兩項罪名均成立，杜根最高可判處6年監禁。

檢方是在上個月透過刑事控告書，指控杜根「藏匿個人以防止逮捕」及「妨礙公務」罪名。在聯邦刑事司法體系中，檢方可直接提交控告書提出指控，或向大陪審團提交證據由其決定是否起訴。

大陪審團接著會審查透過控告書提出的指控，作為對檢方權力的制衡，以判斷是否存在足夠「合理依據」繼續案件。一旦大陪審團認定存在合理依據，便會發布稱為「起訴書」的書面指控聲明。此即杜根案實際發生的程序。

根據起訴書指出，4月18日杜根審理厄瓜多爾籍男子弗洛雷斯-魯伊斯(Eduardo Flores-Ruiz)家暴案時，獲悉移民及海關執法局(ICE)人員已在法庭外等候逮捕。根據監視器畫面與證人證詞，杜根當庭怒斥執法行動「荒謬」，隨後引導被告與律師從僅限司法人員使用的陪審團專用通道離開。

弗洛雷斯-魯伊斯2013年曾遭驅逐出境，此次因涉嫌三項家暴輕罪受審。法庭紀錄顯示，他當時僅以簽署保證書方式獲釋。

當天法官跟ICE人員爆發衝突的現場情形，從聯邦調查局(FBI)的法院文件中揭露了以下細節：

─杜根得知ICE到場後，立即暫停聽證並返回辦公室

─與另一名法官以「憤怒態度」質問執法人員逮捕令合法性

─要求探員直接向首席法官交涉，藉機將他們支離法庭

─返回後杜根低聲指示被告「跟我來」，從後門護送其離開

盡管如此，弗洛雷斯-魯伊斯仍在法院外遭追捕歸案。威州最高法院已於4月底暫停杜根職務，稱此舉是「為了維護司法公信力」。

這起移民執法爭議，也再度引起政治風暴。因本案被視為川普政府「強硬移民政策」與地方司法體系的最新衝突。民主黨籍州檢察長痛批：「這是對司法獨立的政治打壓。」而司法部則主張「無人可凌駕於移民法之上」。

值得關注的是，2018年麻州亦有法官因類似行為遭訴，但該案最終被駁回。杜根預計15日出庭應訊，其辯護團隊已發表聲明堅稱當事人清白。密爾瓦基聯邦檢察官辦公室拒絕評論本案。

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