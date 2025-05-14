聚焦挑戰與機遇 中餐博覽會5/17芝城登場

主辦方宣布第七屆全球中餐博覽會將於17日在芝加哥麥克米克展覽中心揭幕。(特派員黃惠玲／攝影)

美中餐飲協會會址，美中餐飲協會、美國中餐聯盟、餐飲家、WEFOOD、NAAFIA等組織、企業，12日在芝城南華埠 宣布，第七屆全球中餐博覽會將於17日在芝加哥 麥克米克展覽中心揭幕。主辦方稱，本屆將有48個美國、中國的中餐企業和餐飲服務公司在這場全美餐廳秀(National Restaurant Association Show，NRA Show)設置展位。

美中餐飲協會、美國中餐聯盟、餐飲家等主辦方已經成功舉辦了六屆全球中餐博覽會，展示的產品類別涵蓋綠色食品、調味品、烹飪食材、餐具、廚具、冰箱、餐廳機器人、收銀系統等。此外，還有美國本地的餐館配送公司、超市批發商、食品製造商，以及為餐飲企業提供服務的律師事務所、會計師事務所和旅行社等參展。

中國駐芝加哥總領館僑務組長張軍鵬在發布會中表示，經過中美雙方的共同努力，雙方在12日取得實質性進展，大幅降低了雙邊關稅 水平。美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；雙方還一致同意建立中美經貿磋商機制，在經貿領域保持密切的溝通。

擔任發布會主持的餐飲家和WEFOOD餐飲諮詢平台負責人劉伊曼表示，很高興聽到美國和中國大幅度降低關稅的好消息。這次關稅戰，不僅對中餐業的壓力很大，也影響了中餐業人士參與全球中餐博覽會的積極性。在全球中餐博覽會開幕一周前緩解貿易戰，不僅對中美貿易是好消息，對全球中餐博覽會來講也是好消息。

她還介紹，中餐大品牌的上市和出海勢不可擋，傳統的中餐業和一批優秀的本土品牌也在逐漸深入主流市場，在即將揭曉的餐飲家金像獎獲獎者名單中，大家將會看到這樣的佼佼者和優秀案例。第七屆全球中餐博覽會主辦方也將依慣例發布2025美國亞餐白皮書，用數據揭示餐飲業發展的趨勢。

此外，在美國芝加哥國際餐飲展覽會的三天展期間，全球中餐博覽會主辦方還將推出高峰論壇，主題聚焦中餐出海的挑戰與機遇與如何開拓美國市場。

美中餐飲協會會長鄭時坦希望透過展會幫助年輕人在中餐行業創業，將美國中餐行業推進更上一層樓。

美國中餐聯盟主席鐘富華分享了他近年在美國、日本等地的中餐文化經歷，同時介紹今年展會上將推出的鹽幫菜美食展，他將在展會上介紹鹽幫菜文化菜譜「圖說自貢味道」並現場簽名。

北美亞餐POS市場占有率第一的MenuSifu公司副總裁馬孝煜說，這次博覽會上，MenuSifu將推出專為茶飲品牌提供的完整科技解決方案。

芝加哥本地奶茶連鎖品牌攸攸茶Uni Uni代表也出席了發布會。

贊助商美亞健康協會行政主任劉紅說，中餐發展在美國歷時百年，前輩們努力推動中餐市場，更注入科技元素，期待吸引更多年輕一輩加入。