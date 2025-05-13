我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

芝警示警：勿讓孩子參加青少年占領

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警方呼籲家長留意孩子參加「青少年占領」活動，圖為之前大批青少年聚集31街湖畔沙灘。(youtube截圖)
芝加哥警方呼籲家長留意孩子參加「青少年占領」活動，圖為之前大批青少年聚集31街湖畔沙灘。(youtube截圖)

芝加哥警方向公立學校家長發出公開信，警告近期頻發的大型青少年聚會潛藏危險。今年初已有兩起槍擊案涉及這類被稱為「青少年占領」的集會，造成一名46歲遊客及15歲少年受傷。

警局在警告信中提到，「為保障子女安全，強烈建議家長勿讓青少年參與此類活動。」雖未具體說明地點時間，但警方已掌握社群媒體流傳的周末沙灘聚會情報。「沙灘雖是青少年社交休閒場所，但仍存在特定安全隱患與規範限制。」警方同時提醒，芝加哥所有沙灘需待5月23日才會開放。

警方表示若發生「青少年占領」事件，將優先採取降溫策略，但會嚴格執行宵禁並視情況逮捕。芝加哥宵禁規定為12歲以下兒童晚間8時30分至隔日清晨6時，12歲以上青少年晚間10時到隔日清晨6時外出，都必須有成年監護人陪同。

警局表示，「我們鼓勵青少年探索這座偉大城市，但透過社群媒體號召、無人監管的大型集會並非理想方式。」

芝加哥警局表示，23日湖畔沙灘開放前，都不會在現場配置救生員，此外，沙灘全面禁酒，且所有訪客都需接受安全檢查。

警方稱將優先進行勸導教育，僅在必要時採取強制措施。同時強烈建議家長引導子女透過學校、社區組織、公園局及圖書館等管道參與正當活動，一起共同守護青少年安全。

為防範青少年滋事，非營利組織「Acclivus」等團體正積極推動暑期就業計畫，希望引導青少年投入正當活動。

芝加哥 宵禁 社群媒體

上一則

白越珠訪底特律 北美台商會請益之旅畫句點

下一則

獲5家常春藤大學錄取 新州孟加拉裔少年選哈佛

延伸閱讀

跟進澳洲 紐西蘭計畫禁止16歲以下使用社群媒體

跟進澳洲 紐西蘭計畫禁止16歲以下使用社群媒體
教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案
場邊人語／小熊作東 尾局撼動

場邊人語／小熊作東 尾局撼動

熱門新聞

62年前被報失蹤的威斯康辛州婦人白克柏格，上周被發現住在別州平安無恙。(威斯康辛州司法廳照片)

躲家暴？失蹤62年威州婦被發現 低調活到現在

2025-05-06 19:58
明州男子德庫克4月21日和家人到阿肯色鑽石坑州立公園玩，撿到一顆鑽石。(截圖自FOX 9)

阿肯色公園尋寶「以為糖果包裝紙」 男撿到3.81克拉鑽石

2025-05-05 20:12
紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，因空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。(美聯社)

紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班

2025-05-06 02:15
關稅將對芝加哥地區房市帶來影響。(美聯社)

關稅大戰加劇房市壓力 芝城購屋路更難了

2025-05-07 12:15
芝加哥出生的樞機主教普雷沃斯特當選新教宗後，芝加哥的信徒Romana Serrano激動地擁抱著聖名大教堂外的一棵樹。(路透)

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

2025-05-09 02:15
網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)

「筆電挑戰」異物插入USB槽 新州15歲少年被控縱火

2025-05-10 21:28

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則