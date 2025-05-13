芝警示警：勿讓孩子參加青少年占領

芝加哥警方呼籲家長留意孩子參加「青少年占領」活動，圖為之前大批青少年聚集31街湖畔沙灘。(youtube截圖)

芝加哥 警方向公立學校家長發出公開信，警告近期頻發的大型青少年聚會潛藏危險。今年初已有兩起槍擊案涉及這類被稱為「青少年占領」的集會，造成一名46歲遊客及15歲少年受傷。

警局在警告信中提到，「為保障子女安全，強烈建議家長勿讓青少年參與此類活動。」雖未具體說明地點時間，但警方已掌握社群媒體 流傳的周末沙灘聚會情報。「沙灘雖是青少年社交休閒場所，但仍存在特定安全隱患與規範限制。」警方同時提醒，芝加哥所有沙灘需待5月23日才會開放。

警方表示若發生「青少年占領」事件，將優先採取降溫策略，但會嚴格執行宵禁 並視情況逮捕。芝加哥宵禁規定為12歲以下兒童晚間8時30分至隔日清晨6時，12歲以上青少年晚間10時到隔日清晨6時外出，都必須有成年監護人陪同。

警局表示，「我們鼓勵青少年探索這座偉大城市，但透過社群媒體號召、無人監管的大型集會並非理想方式。」

芝加哥警局表示，23日湖畔沙灘開放前，都不會在現場配置救生員，此外，沙灘全面禁酒，且所有訪客都需接受安全檢查。

警方稱將優先進行勸導教育，僅在必要時採取強制措施。同時強烈建議家長引導子女透過學校、社區組織、公園局及圖書館等管道參與正當活動，一起共同守護青少年安全。

為防範青少年滋事，非營利組織「Acclivus」等團體正積極推動暑期就業計畫，希望引導青少年投入正當活動。