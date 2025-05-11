關稅衝擊大 伊州酒店協會在參議會示警 憂經濟前景

芝城觀光業受到政府預算刪減、經濟不確定衝擊。圖為芝加哥市中心的著名景觀作品「雲門」。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州酒店住宿協會(IHLA)上周在州參議會旅遊特別委員會聽證會上示警，政治緊張與關稅 問題引發的經濟不確定性，正威脅酒店業復甦，連帶衝擊就業市場、企業營運、地方經濟及州政府稅收。

IHLA政府關係副總裁愛爾蘭(Keenan Irish)作證時指出，「與多數服務業不同，酒店極度依賴會議、展覽與商務旅行等需提前數年規劃的預訂。當前地緣政治緊張、關稅壁壘與經濟前景不明，將導致未來數年活動規模縮減甚至取消。」

IHLA上月會員調查顯示，經濟不確定性與政府縮減差旅預算已重創伊州 酒店業，70%業者通報國際旅客訂單取消，60%反映政府差旅縮減導致訂房流失。

據IHLA統計，2025年1月芝加哥成為全美十大酒店市場中唯一呈現住房率、日均房價與每房收益同比下滑的城市。

全州住房率雖於2、3月微幅回升，2025年第一季整體上升約0.5個百分點，但創下2020年以來最低同比增幅，且較疫情 前水平仍低6個百分點。

愛爾蘭表示，在尚未完全從疫情復甦之際，新一輪挑戰使伊州旅遊酒店業承受「巨大壓力」。自2019年以來，人力成本上漲逾30%，借貸成本近乎翻倍，保險費與物料開支亦「顯著」攀升。

「成本飆升尤其衝擊家庭經營的小型酒店，削弱其進行硬體升級、人才聘留與市場競爭的能力。」愛爾蘭呼籲政策制定者降低小型企業營運成本，並增加旅遊人才培育投資以緩解缺工。

關稅等新經濟變數可能阻礙產業復甦。酒店業使用的傢俱、固定裝置與設備(如床組、書桌、照明)多仰賴海外進口，愛爾蘭指出，「會員反映若關稅推高採購成本，將被迫調整裝修計畫、延後工程或尋求更高成本融資，影響維持服務品質與吸引商務/休閒旅客的競爭力。」

旅遊業直接支撐伊州逾29.5萬個工作機會，包含近5萬個酒店職位。愛爾蘭警告，「差旅支出縮減—無論源自聯邦政府削減預算、經濟衰退或國際旅客減少—都將引發酒店、餐飲、零售、運輸與在地供應商的連鎖裁員效應。」

擁有聯邦機構的魁德城市群、東都會區與昆西等地風險尤甚。根據酒店業平台Kalibri Labs的4月研究，美國政府差旅量年減9%，未來預訂量較2024年水平低20%。

旅遊經濟學公司(Tourism Economics)4月下修年度預測，從原本估計2025年赴美國際旅客增長8.8%，逆轉為衰退9.4%。其中加拿大旅客量預計同比銳減20.8%，墨西哥客源減少10%。美國政府數據顯示，加拿大2024年以逾2020萬人次位居最大客源國。