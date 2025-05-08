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川普就職當周 芝城所有公校學生出勤率下滑

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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川普上任後幾周，原本人車川流的皮爾森商業街道大多時候都空空蕩蕩。(本報檔案照片)
川普上任後幾周，原本人車川流的皮爾森商業街道大多時候都空空蕩蕩。(本報檔案照片)

根據數據顯示，今年1月20日川普總統宣誓就職當周，芝加哥市公立學校學區所有學校的出勤率均出現下滑。學區官網數據顯示，出勤率跌幅最大的10所學校中，拉丁裔學生占比超過50%。

儘管芝公校系統學區已採取應對措施，但家長和教育工作者稱，川普移民政策變動帶來的衝擊難以克服，且可能產生長期影響。

南區一所小學的教師羅伊(出於學生安全考慮隱去姓氏)指出，學生們背負著沉重心理負擔，時刻擔心父母會被海關與移民執法局(ICE)帶走，而學校的心理諮詢資源卻嚴重不足，他說，「我們有輔導員，但他們不會西班牙語，而這是許多學校急需的資源，尤其對新移民而言。」

芝加哥公立學校(CPS)對此情況未做出回應。

在川普總統上任後的首周，住在皮爾森區的43歲的杜蘭回憶，她在該社區一所小學就讀的10歲雙胞胎兒女曾困惑地問，「為什麼教室裡空蕩蕩的？」她向孩子們解釋，有些同學和家長害怕來學校，擔心會被拘留並遣返。

川普強硬的移民政策對無證移民聚居區造成了深遠的情感創傷。儘管皮爾森小學的出勤率在其上任後數月逐漸回升，但芝加哥部分公立學校的家長、教師和學生仍籠罩在恐懼與焦慮中。

根據芝加哥論壇報通過「信息自由法」獲取的數據顯示，川普就任第一周，全學區所有學校的出勤率均出現下滑。學區官網數據顯示，出勤率跌幅最大的10所學校中，拉丁裔學生占比超過50%。應芝加哥公立學校要求，這些學校名稱未被公開，以防聯邦政府可能的報復。

學校委員會成員埃斯皮蒂亞表示，關於有人被ICE遣返的新聞已滲入校園。她舉例說，一名移民家庭的幼兒園孩子經常哭著來學校，擔心移民官會抓走父母。移民律師貝塞里爾則提到，有學生互相欺凌時甚至威脅「讓川普遣送你」，他援引德州一名11歲兒童因校內遣返謠言自殺的案例。

來自哥倫比亞的家長阿滕西亞承認，她川普上任初期的兩周，都沒讓兒子去學校。數據顯示，這所接收2022年邊境巴士移民的學校出勤率暴跌約20%，遠超往年同期波動。雖然目前數字已恢復正常，但阿滕西亞表示，「該區域的移民執法行動仍時常讓人不敢出門。」

盧黎兒童醫院(Lurie Children Hospital)的心理健康專家拉莫斯介紹，學區正積極確保校園成為「放下恐懼的安全場所」，包括調整標識、提供虛擬課程等靈活選擇。非營利組織也紛紛介入，但學者維加指出，藝術創作應成為移民兒童表達焦慮的重要途徑：「當孩子們面對巨大不確定性時，藝術能成為他們的情感救命索。」

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