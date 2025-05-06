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芝警禁用過度武力 川普行政命令難撼動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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針對芝加哥警察改革的同意令，是在2014年發生白警連開10多槍擊斃非裔青少年後引發，之後並通過法院批准執行。(美聯社)
針對芝加哥警察改革的同意令，是在2014年發生白警連開10多槍擊斃非裔青少年後引發，之後並通過法院批准執行。(美聯社)

川普總統日前簽署一項行政命令，試圖終止全國範圍內所有規範警方改革工作的聯邦同意令(Consent Decree)。但根據伊利諾州檢察長辦公室的說法，芝加哥自2019年起實施的同意令不會受到影響。

伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)辦公室透過電子郵件聲明表示，「伊州與芝加哥市關於芝加哥警察局的同意令，仍為具有約束力的法庭命令。檢察長辦公室仍然致力於讓芝加哥居民獲得憲法規定的警務服務。」

川普發布的行政命令，指示美國司法部長在60天內「審查所有正在進行的聯邦同意令、庭外協議，以及州或地方執法機構作為當事方的判決後命令，並修改、撤銷或採取行動終結那些過度阻礙執法職能履行的措施」。

芝加哥的同意令於2019年初由一名聯邦法官批准生效。已卸任的該名法官道(Robert M. Dow)現為最高法院首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)的幕僚長。由於美國司法部並非此案的當事方，反而因此提供了一層保護。

上月稍早，負責評估芝加哥同意令進展的監察團隊發現，芝加哥警察局已對超過90%的同意令要求，達成了某種程度的合規。監察團隊對警官和主管們在2024年8月民主黨全國代表大會期間處理抗議和遊行的方式給予高度讚揚。

芝加哥的同意令是由2014年前警官范戴克(Jason Van Dyke)謀殺17歲少年麥克唐納(Laquan McDonald)一案引發。2015年，臭名昭著的警察槍擊影片公開後，司法部對芝加哥警察局展開調查，發現警官們「存在違反憲法第四修正案的過度使用武力(包括致命武力)的模式或慣例」。

在司法部調查之後，當時由伊州檢察長麗莎·麥德根(Lisa Madigan)對芝市提起聯邦訴訟，藉此鞏固一系列的全面改革提案。代表芝加哥警察局基層警官的工會「警察兄弟會第7分會」曾試圖作為訴訟當事方加入同意令，但遭到拒絕。

2016年，川普在競選首任總統期間表示，一名未透露姓名的芝加哥警官告訴他「如果讓他們做好自己的工作」，芝加哥的犯罪就會停止。根據「政客」雜誌的報導，去年秋天的一場競選集會上，川普呼籲推出「一個真正粗暴且暴力的一天」，讓警察使用過度武力來制止犯罪。

川普第二度就職不久，他的政府對芝加哥市提起了一項至今仍未決的聯邦訴訟，試圖強迫芝警察局警官協助移民和海關執法局的探員，但此舉受到芝加哥「歡迎城市條例」禁止。

芝加哥 川普 司法部

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