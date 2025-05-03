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伊州4城 房稅負擔沉重居全美前5

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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距離芝市一小時車程的洛克福德，名列全美房地產稅負擔最重的都會區。(洛克福德市府臉書截圖)
距離芝市一小時車程的洛克福德，名列全美房地產稅負擔最重的都會區。(洛克福德市府臉書截圖)

根據人口普查數據，伊利諾州近年人口外移一直在全美居領先地位，而眾多搬離或計畫遷離伊州的人，被問到為何選擇離開伊州遷往他州時，絕大多數人給出的首要原因幾乎都是「稅太高」。一項新的統計報告指出，依照房屋價值比率計算，伊州洛克福德(Rockford)是全美房地產稅負擔最重的城市。

芝加哥因人口規模僅次於紐約而被稱為「全美第二大城」，而距離芝市一小時車程的洛克福德，則因人口僅次於芝加哥，而稱為伊利諾州的「第二城」。如今，芝加哥人口數排在紐約和洛杉磯之後，名列全美第三大都市；洛克福德也落在芝加哥、奧羅拉(Aurora)、朱麗葉(Joliet)、瑞柏市(Naperville)之後，名列伊州第五大城。

奇怪的是，在房產稅負擔方面，洛克福德不僅是伊利諾州最高，更是全美最高。至於全美第三大城的芝加哥，房產稅負擔則排名全美第二沉重。

AttomData.com的最新數據指出，全美前五大房地產稅負擔最重的城市，伊州占了其中四位，依序為：

1. 洛克福德居民平均每年支付的房產稅約為房屋價值的2.1%(約4500元)。去年，洛克福德的房產稅負擔排名全美第二，僅次於俄亥俄州的艾克隆(Akron)。

2. 芝加哥都會區的房稅負擔排名全美第二，居民平均每年支付的房產稅約為房屋價值的1.91%，平均稅單近7800元。

3. 伊州中部的皮歐利亞(Peoria)排名全美第三，稅率為1.89%。

4. 香檳-厄巴納(Champaign-Urbana)排名第四，稅率為1.88%。

5. 新澤西州的特倫頓(Trenton)名列第五。

在全美各州稅率排名中，伊州也是位列全美第一，實際稅率高達1.87%。新澤西、康州、內華達、俄亥俄州則位列前五名。

此外，全美50個房產稅最高的郡當中，伊利諾州就占了27個。

Attom排名使用的是有效稅率(effective tax rate)，即房產稅占房屋市場價的百分比平均數，其中房價是以獨棟住宅樓的為準。該公司分析了全美人口在20萬人以上217大城市房產稅資料。

與鄰州相比，伊州的房地產稅率也明顯偏高，其中伊州房地產稅率是印第安納州的2倍，同時也是密蘇里州和肯塔基州的2.5倍。

該份統計報告顯示，2024年美國857萬獨棟住宅的房產稅總額為3575億元，全美平均房產稅實際稅率為0.86%，平均稅額為4172元，此金額比2023年增長了2.7%。

伊州 芝加哥 房地產

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