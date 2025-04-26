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芝加哥10大最貴郵編 60622均價57萬奪冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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郵遞區號60622的威克公園(Wicker Park)，平均房價高居全市之冠。(威克公園Bucktown臉書)
郵遞區號60622的威克公園(Wicker Park)，平均房價高居全市之冠。(威克公園Bucktown臉書)

根據 Zillow房價指數(ZHVI)的數據，芝加哥去年包括獨棟住宅、公寓及合作公寓(cooperatives)的平均房價約為29.4萬元，雖持續上漲，但仍比全美平均房價低了6萬元。這也意味著芝加哥的住房負擔能力優於全美多數地區，尤其是其他大城市。不過，該市最昂貴郵遞區號(ZIP Code)的平均房價高達57萬元，比全美平均高出10%至45%。

數據顯示，2024年芝加哥幾乎所有地區的房產價值均大幅攀升，全市平均房價較前一年上漲超過6500元。其中平均房價最昂貴的郵遞區號為60622，該區房價高達57萬元；至於南華埠、橋港區一帶華人聚居的郵編60616，平均房價則為30萬1973元，未擠入全市高房價前十郵遞區號排名。

房價上揚對芝城屋主來說是好消息，但對潛在買家卻是壞消息。以下為芝市全十大高價郵遞區號：

1. 60622：全芝加哥最貴郵編平均房價57萬。主要包括威克公園(Wicker Park)及烏克蘭村(Ukrainian Village)，兩區分別以年輕藝術氛圍、東歐文化景點與美食聞名。

2. 60614：林肯公園是芝加哥最昂貴的社區之一，擁有名校、動物園和維多利亞風格建築。2024年平均房價 55萬元，吸引許多家庭定居。

3. 60642：此區涵蓋鵝島(Goose Island)和諾貝爾廣場(Noble Square)，曾是工業區，現轉型為交通樞紐與商業中心，擁有新音樂場館 The Salt Shed 和波蘭博物館。家庭收入中位數高達 14.1萬元，平均房價 50.8萬元。

4. 60647：羅根廣場(Logan Square)以多元文化著稱，歷經德裔、波蘭裔及拉丁裔移民聚居，現有波蘭麵包店、墨西哥雜貨店和古巴餐廳。2024年平均房價突破 50萬元。

5. 60618：此區環繞阿文戴爾(Avondale)、歐文公園(Irving Park)和北中心(North Center)，平均房價49.5萬元。芝加哥河分支與甘迺迪高速公路(Kennedy Expressway)穿過該區，交通便利，還有優秀中小學及全州頂尖公立高中之一的蘭恩科技高中(Lane Tech)。

6. 60646：芝市遠西北區的另一高價地段，涵蓋森林格倫(Forest Glen)及諾伍德公園(Norwood Park)、傑佛遜公園(Jefferson Park)邊緣。此區人口較少，以獨棟住宅為主，建築風格多元，2024年平均房價49萬元，年增2.15萬元。

7. 60657：湖景區(Lakeview)是芝加哥最年輕的社區之一，近半居民年齡介於 20至34歲。商業與住宅區沿百老匯街、克拉克街和南港走廊(Southport Corridor)分布，步行便利，且靠近小熊棒球隊主場瑞格利球場(Wrigley Field)。該區還包含全美首個官方認可的同志社區Boystown，擁有LGBTQ+酒吧、彩虹步道和年度驕傲遊行。2024年平均房價43.5萬元，年漲4.5%。

8. 60631：位於芝加哥遠西北區，以獨棟住宅為主。雖公共交通較少，但開車 10分鐘即可抵達歐海爾國際機場。2024年平均房價40.3萬元，年漲6%，漲幅居全市第三。

9. 60607：西環區(West Loop)是芝加哥快速發展的高價地段，涵蓋小義大利區(Little Italy)部分區域。過去是肉類加工和倉儲區，如今轉型為商業與餐飲中心，擁有共享辦公空間、財富500強企業總部及知名餐廳。該區年輕富裕人口集中，近35%居民年收入超過15萬元。2024年平均房價為39萬元，但較前一年微降0.25%，是榜單中唯一房價下跌的區域。

10. 60625：此區涵蓋林肯廣場(Lincoln Square)、北公園(North Park)及奧爾巴尼公園(Albany Park)，正迅速成為芝加哥最昂貴的居住地之一。林肯廣場以獨立商店、餐廳、多元藝術氛圍及德國文化遺產聞名；北公園和奧爾巴尼公園則以多元文化和獨棟住宅為主，吸引許多家庭定居，附近還有私立學校、特許學校和公園。2024年，該區平均房價年增1萬3500元，達37萬元。

房價 芝加哥 義大利

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