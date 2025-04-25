CDC最新報告 亞太裔兒童自閉症盛行率高 每千人有38.2人患病

美國疾病防治中心(CDC)日前公布最新報告指出，估計每31名美國兒童中就有1人患有自閉症。(克利夫蘭診所官網截圖)

美國疾病防治中心(CDC )日前公布最新報告指出，估計每31名美國兒童中就有1人患有自閉症，此數據也標誌著此長期增長趨勢再次攀升。其中亞裔及太平洋島裔(AAPI)兒童自閉症盛行率最高，達到每千人中有38.2人確診，明顯高於其他族群。

CDC的數據來自2022年對14個州及波多黎各的統計。此前的估計值(2020年)為每36名兒童中有1人患病。男孩的確診率仍高於女孩，而亞太裔、美洲印第安人/阿拉斯加原住民 以及非裔兒童的患病率最高。

為估算自閉症普遍程度，CDC查閱了8歲兒童的健康及學校紀錄，因多數病例在此年齡前已確診。其他研究者雖有不同估算，但專家主張CDC的數據最嚴謹，堪稱黃金標準。

以下是關於新數據及衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)計畫圍繞自閉症展開「大規模檢測與研究行動」的關鍵資訊：

什麼是自閉症？自閉症是大腦差異導致的發展障礙，其症狀多樣且常與其他疾病重疊，包括語言學習遲緩、社交情感退縮及對規律的異常需求。數十年來，該診斷極為罕見，僅針對有嚴重溝通/社交障礙或表現重複性異常行為的兒童。直至1990年代初，確診率僅為1/10000。

此後，「自閉症」逐漸成為包括輕微相關症狀的「自閉症譜系障礙」統稱，確診人數開始激增。到本世紀初，比率升至1/150；2018年為1/44；2020年達到1/36，最新的比率則達到1/31。

為何自閉症病例持續增加？衛生官員主要歸因於廣泛篩查與診斷技術的提升。自閉症無血液或生物檢測手段，需通過行為評估確診。近年來自閉症相關治療與服務大幅擴展。

約20年前，CDC等研究已排除兒童疫苗 致病的可能性。此後研究轉向探討其他潛在成因，如遺傳、父親年齡、母親體重與糖尿病史，以及特定化學物質暴露。有學者推測可能是多重因素疊加所致，例如生物易感性與環境毒素共同作用。

疫苗與自閉症的爭議：小甘迺迪與反疫苗團體仍堅持疫苗致病論，指向已多數停用的防腐劑「硫柳汞」(thimerosal)，或推測多重接種的累積效應可能引發自閉症。但包括CDC作者在內的眾多研究均未發現此類關聯。

小甘迺迪日前宣布衛生部將啟動「數百名國際科學家參與的大規模檢測研究」，聲稱半年內能確定病因並「消除相關暴露風險」。