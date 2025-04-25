伊州首家 芝華埠成立亞裔自閉症資源中心

「亞裔自閉症資源中心」啟動儀式，多位政府官員、民代以及僑領出席。(美亞提供)

位於芝城華埠的美亞健康協會日前宣布成立「亞裔 自閉症資源中心」，美亞協會主任劉紅表示，亞裔是自閉症高發族群，但許多亞裔家庭卻常面臨相關疾病與治療的語言、文化和制度等方面障礙，新中心將針對亞裔提供合適的服務，讓有需要者獲得及時支援。

美亞健康中心劉紅(右六)宣布啟動「亞裔自閉症資源中心」。(美亞提供)

劉紅在活動中宣布啟動「亞裔自閉症資源中心」時說，該中心旨在為自閉症患者及其家庭提供必要的支持和資源。她提到，許多亞裔家庭在獲得早期診斷、早期治療和支持時，常常面臨語言、文化和制度等多方面的障礙。

亞裔自閉症資源中心，將通過向美國亞裔家庭提供合適的文化和語言服務來彌合差距。

劉紅說，該中心將提供自閉症篩查、社區教育講座、家庭照顧者支持小組，以及政策倡導等多方面的專業協助。她並呼籲政府、社區機構與醫療單位持續合作，共同創造一個讓每位自閉症孩子都能被看見、被理解的環境。

美亞健康中心劉紅(右五)宣布啟動「亞裔自閉症資源中心」，伊州國會議員戴維斯(右六)等肯定該中心嘉惠亞裔社區。(美亞提供)

伊州 聯邦眾議員 戴維斯(Danny Davis)、伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥11區區長李惠華、芝加哥25區區長盧漢士均出席了當天的成立發布會，並高度肯定「亞裔自閉症資源中心」的成立。

戴維斯表示，一個偉大社會的標準在於它如何對待老人、兒童以及那些無法自我照顧的群體，而自閉症患者是應該重點關注與照顧的族群之一。他感謝美亞關注受到忽視且最需要協助的族群。

家有自閉病兒的張紅博士也參與了啟動儀式，她分享了親身經歷，更表達對美亞健康協會幫助她自閉症兒子找到工作的感謝。

社區參與專家布羅茲多斯基(Jonathan Brozdowski)表示，伊州每51個孩子就有1人被診斷出有自閉症，其中男孩的自閉症發病率是女孩的四倍，亞裔更是自閉症發病率最高的族群。

家庭幫扶中心經理喬丹(Jennifer Jordan)則分析了客戶的健康、語言、年齡情況，講解了自閉症所遇到的障礙以及美亞服務項目和方法，包括提升對自閉症的關注、提供自閉症的早期篩查、介紹相關資源、提供社交機會、提供心理健康諮詢等。

應用行為分析師、Aware Therapy共同創建人程樺說，亞裔心理疾病患者、自閉症患者及其家庭，時常因為這類疾病感到羞恥而猶豫求醫。

此外，亞裔的語言和文化障礙，讓自閉症患者及家庭沒有及時從社區、學區、醫療機構、和政府機構得到最大程度的幫助。她期許「亞裔自閉症資源中心」能夠有效改善現況，並吸引更多雙語文化背景的心理學和行為學者投入服務亞裔社區。