伊州長諷川普 反國軒卻收百萬就職捐款

伊州州長普立茲克(中)、國軒董事長李縝(左)與伊州曼特諾市市長TImothy Nugent共同宣布國軒電池工廠的興建計畫。(本報檔案照片)

伊利諾州州長普立茲克表示，前兩年伊州 政府協助引進中國電池製造商國軒(Gotion)，當時還曾遭川普 批評該公司與中國共產黨 有關，然而今年稍早，支持總統川普的就職委員會卻收下國軒100萬元捐款，前後不一的行為令人感到諷刺。

不過，普立茲克並未直接批評國軒。國軒在2023年時宣布於曼特諾鎮(Manteno)興建一座工廠，該鎮位於芝加哥南方約40哩，人口約9000人。

普立茲克表示，當時許多川普支持者，曾大聲疾呼不能讓國軒在當地設廠。

普立茲克說，「我覺得很諷刺，這些人批評我們引進這家為伊州帶來2600個工作機會和數十億投資的公司，現在卻接受國軒捐出100萬給川普。」

國軒是在1月8日向川普與副總統候選人范斯的就職委員會捐出100萬元，這筆款項只是該委員會所收到約2.4億元捐款中的一小部分。

儘管川普總統及其他共和黨人批評該鋰電池工廠與中國共產黨有關聯，這筆捐款仍被川普的委員會接受。

芝加哥論壇報報導，白宮發言人將有關這筆捐款的詢問轉交給川普就職委員會，但未能聯絡到任何該委員會的代表取得評論，同時也無法聯繫到國軒的代表置評。

來自伊州皮歐利亞區、支持川普並公開批評國軒的共和黨聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)22日拒絕表示川普的委員會是否應該接受這筆捐款。

拉胡德發表聲明說：「中國共產黨早已長期利用美國納稅人。」他指出：「我們的外國對手正透過『降低通膨法案』的漏洞，積極破壞美國的國內供應鏈和國家安全。」該項經濟政策是美由國前任總統拜登倡導。

拉胡德說，「川普總統與他的政府已採取果斷行動，防止中共利用勤奮的美國人。我將繼續主張，絕不應讓包括國軒在內等與中共有關的公司，獲得任何納稅人的一分錢。」

共和黨人引用國軒母公司章程中的條款，該條款要求公司「依照中國共產黨黨章開展黨務活動」。在中國企業的國內法律框架下，這類措辭屬於標準說法。

在伊州設廠的國軒隸屬於中國國軒高科(Gotion High-Tech)位於加州費利蒙的子公司，而該中國公司約30%的股份由德國福斯汽車持有。

普利茲克一直大力支持國軒設廠，該工廠將獲得5.36億元的州政府激勵獎金。曼特諾鎮、肯卡基郡及其他幾個稅務機構，同意將國軒的房地產稅每年上限設為200萬元，為期30年，這是促成該工廠落戶的協議之一。伊州交通廳也同意撥款肯卡基郡290萬資金，以重建並現代化一條當地道路連接到新的國軒工廠。

仍在建設中的曼特諾工廠，在當地引發分歧。過去一年半內，許多當地居民因該公司與中國的關聯及其他問題，公開反對該計畫。