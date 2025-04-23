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聯邦中西部樞紐 密蘇里州堪城遭預算削減衝擊大

特派員黃惠玲／綜合報導
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Richard Bolling聯邦大樓位於堪城市中心。(聯邦總務署GSA官網截圖)
Richard Bolling聯邦大樓位於堪城市中心。(聯邦總務署GSA官網截圖)

距離華府約千哩之外的密蘇里州堪薩斯城大都會區，因長期作為聯邦機構中西部地區的樞紐，而深受川普執政後所成立政府效率部(DOGE)削減預算的衝擊。當地原本用於公共衛生、環境保護、多元文化、食品援助等項目的資金遭大幅削減，數千工作崗位更是岌岌可危。

作為聘用近三萬人的當地最大雇主，聯邦政府若裁撤6000個高薪崗位(當地經濟研究員預估數據)，將連帶摧毀服務業數千個職位。國稅局員工透露，數千同事即便加班處理退稅也面臨失業風險，擁擠的辦公環境甚至難以找到工位。在各方壓力下，近來一周又有數百人選擇提前退休或接受買斷方案。

衛生部全國全職員工將從8.2萬裁至6.2萬，其中包括了堪城及其在全國10個地區辦事處的職員，這些員工主要負責「啟蒙計畫」(Head Start)跟和低收入家庭緊急援助等項目。這也意味著需要幫助的弱勢族群將面臨嚴苛挑戰。

聯邦削減預算對堪薩斯城地區帶來的具體影響，還包括農業部撤銷撥款迫使歷史悠久的非裔社區，放棄在「食品荒漠」擴建新鮮農產品計畫。食品銀行因聯邦資金削減導致救濟物資短缺，附近食品儲藏室已減少每月救助口糧。

堪城農夫華倫(Rosie Warren)去年在社區花園種植2500磅農產品，為受20世紀住房隔離政策影響的非裔社區Ivanhoe提供食物。去年她獲得農業部三年13萬元撥款後，原擬擴建農場並增加市集開放日。但今年2月撥款突以「不符合多元平等包容優先事項」為由終止。與此同時，食品銀行5000萬元肉類乳製品訂單取消，導致救濟站不得不減少每戶食品發放量。

聯邦機構突然終止租約導致商業地產過剩，房東可能虧本出售辦公樓。一名房東米諾法爾(Amir Minoofar)表示，他日前接到職業安全與健康管理局(OSHA)和國家勞工關係委員會(NLRB)提前終止租約通知，雖最新消息稱機構可能延期搬離，但米諾法爾仍可能被迫虧本出售估價290萬元的辦公樓。

經費刪減也為當地帶來公共衛生隱憂，堪薩斯城衛生局實驗室設備仍停留在1990年代水平，部分地下室因漏水閒置，檢測樣本需送往百哩外的州立實驗室。局長瓊斯(Dr. Marvia Jones)原計畫用聯邦資金購置新設備提升疫情應對能力，但川普政府上月突然取消114億元公共衛生撥款，使300萬元升級方案泡湯。

此外，當地的特斯拉經銷商則成為每周抗議場所，活動人士試圖通過公投驅逐這家電動汽車公司。密蘇里州還發起的「拔掉馬斯克」行動，積極收集11.1萬選民簽名以推動2026年禁止該品牌汽車銷售的公投。

經濟學者稜科(Frank Lenk)指出，「這股逆風將削弱本地經濟活力，但尚不確定是僅會減緩增長，還是導致人口外流。」

密蘇里州 公投 非裔

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