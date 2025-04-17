花期約2周 芝傑克森公園城櫻花盛開 遊客：太美了

芝加哥傑克森公園櫻花盛開。(芝公園管理局)

芝加哥 傑克森公園的櫻花已經燦爛盛放，預計花期持續約兩周。

最近連續的溫暖晴朗天氣，讓大約190棵環繞哥倫比亞盆地(芝加哥科學工藝博物館南側、康乃爾大道以東)的櫻花全面盛開。傑克森公園諮詢委員會財務長羅傑斯說，「這是整個公園一年中最繁忙的時刻之一。」

這些櫻花樹多數於2013年栽種，以紀念世界哥倫布博覽會120周年，如今已成為南區的季節性盛景。

不過，羅傑斯解釋，花期長短取決於大自然，「這些櫻花樹四年前開始成為焦點，但過去兩個春天因天氣不佳未能如願盛開，所以今年終於迎來盛況，讓大家格外興奮。」

這幾天公園裡擠滿了家庭、朋友和暫時放下工作或課業的遊客，只為一睹粉白相間的櫻花。

和未婚妻貝絲一起來賞櫻 的古姆科夫斯基說，整個景象太美了，而這些花朵的魅力正在於它們的轉瞬即逝。

有意前往的遊客，可搭乘大眾運輸工具前往公園，若開車可停放在博物館東側和東南側的公共停車場。

芝加哥傑克森公園的櫻花已經盛開。(特派員黃惠玲／攝影)

除了傑克森公園外，位於芝加哥北區的芝加哥植物園 (The Chicago Botanic Garden)也種植了多個櫻花品種。植物園的栽種專家伯恩斯說，其中「『讚譽』、『吉野』和『秋櫻』是這些櫻花種類中最佳品種」。他也提到，傑克森公園的品種正是「吉野櫻」，他補充，櫻花對強風和低於華氏28度溫度極為敏感。

伯恩斯表示，「花苞越緊實越安全，盛開後就越脆弱。只要沒有暴風雨預報，氣溫高於28度，目前看來如此，今年櫻花季應該會很棒。」

既然櫻花稍縱即逝，現在正是規劃行程的最佳時機，無論是去傑克森公園或芝加哥植物園。

櫻花盛開期間，日本藝術基金會與芝加哥公園區合作於26日下午1至3時舉辦「賞櫻節」。此免費活動包含表演和摺紙教學，但需視天氣狀況而定，建議有興趣者密切關注預報。更多資訊可查詢：www.japaneseartsfoundation.org/hanami。