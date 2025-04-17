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芝台聯會健康講座 江傳香分享專業經驗

芝加哥訊
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謝蓉(右七)頒贈感謝狀給醫師江傳香(左六)。(主辦方提供)
謝蓉(右七)頒贈感謝狀給醫師江傳香(左六)。(主辦方提供)

芝加哥區台灣同鄉聯誼會日前在加哥華僑文教服務中心，舉行健康講座 「病理醫師談健康與疾病」。主講的醫師江傳香深入淺出分享病理學、心臟和循環系統、血液疾病以及癌症診斷等方面專業經驗，讓與會者獲益匪淺。。

主持人居維萊首先簡介江傳香學經歷，會長謝蓉接著說明舉辦健康講座乃因近期流感肆虐，大家十分關注「保健」。華僑文教中心主任蔡季穎也出席了講座，他當天還分發「特約醫療機構一覧表」以便僑民返台時使用。僑務委員徐曙明、中華會館主席項邦珍皆出席了活動。

這次會議涵蓋了多個醫學相關主題，包括病理學、心臟和循環系統、血液疾病以及癌症診斷等方面的內容。與會者討論了各種醫療診斷技術和方法，說明了解剖學知識和病理學研究對現代醫學的重要性。會議還探討了醫療實踐中的一些挑戰，如醫療保密和質量控制等問題。

在討論了心臟結構和功能時，江傳香介紹了心臟四個腔室、血液循環路徑以及胎兒心臟的特殊結構。他還簡要提到了血液檢查的方法，包括血清和血漿的區別以及血液樣本的儲存。

至於糖尿病的診斷和管理方面，主講員講解了包括A1C測試的重要性，以及血糖水平的監測與妊娠期糖尿病的篩查。

江傳香說，宮頸癌檢測新進展，包括HPV病毒檢測、宮頸癌篩查和質量控制方法。

他總結表示，每個人都應認識自己的身體，謹記預防勝於治療。他也建議大家詳讀檢查報告內容，有必要時尋求第二意見。

芝加哥台灣同鄉聯誼會下次講座是6月7日「時事座談 - 川普2.0下的台灣及旅美僑民因應之道」，相關信息可洽謝蓉(847)644-7908或電郵： [email protected]

癌症 糖尿病 芝加哥

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