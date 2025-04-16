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哈利波特芝城店開幕排長龍 有人凌晨1：30就來排隊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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哈利波特芝加哥店開幕。(芝市長辦公室提供)
哈利波特芝加哥店開幕。(芝市長辦公室提供)

眾所矚目的「哈利波特商店芝加哥分店」日前在芝加哥市購物大道：北密西根大道開幕了。營運首日吸引數百位哈利波特迷排長龍爭賭風貌並搶購商品。

新的哈利波特店為於北密西根大道676號，開幕當天清晨就有人在店前排隊，其中還有人特意裝扮成巫師，排在隊伍最前端的狂熱粉絲稱，他們在凌晨1時30分就已到現場排隊。

店家表示，首日營業上午10時前，約有400多人排隊準備入店。

根據指出，這間商店占地1萬2200平方呎，顧客進入後，會有「會動的人魚彩繪玻璃窗」迎接，熟悉「哈利波特」系列的粉絲，很快可以認出這正是霍格華茲級長浴室裡的經典場景。店內規畫多個主題區域，包括芝加哥專區、MinaLima設計專區、學院主題服飾、個性化商品區、「魔杖之屋」等特色空間。

商店還設有甜品區與「靈感源自芝加哥著名地下酒吧風格」的奶油啤酒吧，顧客可在此品嚐招牌奶油啤酒，搭配奶油爆米花、柏蒂全口味豆、巧克力蛙等魔法點心。

哈利波特芝城店周一至周四上午10時到晚間8時營運，周五到周日則從上午9時開到晚間9時。

哈利波特芝加哥店開幕。(芝市長辦公室提供)
哈利波特芝加哥店開幕。(芝市長辦公室提供)

哈利波特 芝加哥 芝城

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