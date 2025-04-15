移民執法緊張 芝墨裔社區取消5月5日節遊行

芝市主辦5月5日節遊行的機構宣布，取消今年活動。(pexels)

芝加哥 舍麥路商會(The Cermak Road Chamber of Commerce)與普埃布拉之家(Casa Puebla)發表聯合聲明稱，取消本年度五月五日節遊行。主辦方表示，考慮當前芝加哥墨西哥 社群與川普 政府間的緊張氛圍，「我們主張此刻沒有慶祝的理由」因此決定取消今年的活動。

在墨西哥，五月五日節主要為紀念墨西哥軍隊在薩拉戈薩將軍的帶領下，於1862年5月5日的普埃布拉戰役中擊敗法國侵略軍取得戰役的勝利，雖然五月五日節在墨西哥國內並不是一個全國性的節日，但在美國及世界其他地區，人們都以五月五日節紀念墨西哥人為了維護傳統和尊嚴所作出的英勇奮鬥。

芝城主辦五月五日節慶祝活動的單位，日前宣布取消已連續40多年在芝加哥墨西哥文化與美食重鎮「小村社區」舉辦的遊行活動。

主辦方在聯合聲明中解釋，取消傳統五月五日節遊行(通常包含音樂表演等慶祝活動)的決策考量，是「由於移民及海關執法局(ICE)對辛勤工作、只為子女創造更好未來的家庭實施突襲搜查與威脅，我們的社群深感恐懼。面對霸凌與司法追究，社群已無心參與公共活動，因此我們覺得沒有慶祝的理由。」

這並非芝加哥五月五日節慶典首度停辦。2018與2019年因當時的12區區長卡德納斯「缺乏支持」而取消；此外，疫情也打亂後續籌備節奏；去年更因幫派槍擊事件被迫改道，該起事件共27人遭拘留。

主辦單位表示，預計明年將恢復舉辦活動。

舉辦這場年度盛會的地點位於「小村區」，該區緊鄰華埠。從今年1月20日川普總統上台執政後，小村區以往繁華的商業街道18街及附近，客流量大幅減少，許多以移民為主的商店、餐廳生意也受到嚴重影響，這次遊行取消，對於期盼遊行帶來人潮的小商家來說，無疑又帶來新的衝擊。