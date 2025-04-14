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租霸占房還獲補助 伊州屋主震驚 專家提預防方法

特派員黃惠玲／芝加哥報導
租屋遭陌生人霸占居住的問題，在庫克郡案例激增。(路透)
租屋遭陌生人霸占居住的問題，在庫克郡案例激增。(路透)

一名芝加哥南郊索頓市(Thornton)屋主投訴，他的房屋遭人霸占居住，該占屋者自去年底以來就一直住在他的房子裡，不僅讓他損失了時間、金錢，更帶來極大的困擾，最令屋主震驚的是租霸還獲得免費租金援住。

在這起最新案例中，受害屋主顧德曼(Mark Goodman)說，一群陌生人跟一條狗已在他的房子裡免費住了四個月，迫使他將對方告上驅逐法庭，但即使如此，整個程序依然相當困難。

去年12月，顧德曼本打算與新租戶會面，然後將鑰匙交給對方。但他試圖進入房屋時，發現裡面已經有人了，他因此提問對方，「你們在這裡幹什麼？你們是誰？」對方竟回答，「我們買了這間房子。」之後，該名女子又改口稱是租的，但她無法出示任何租賃文件。

顧德曼隨即報警。然而警方到場後表示這是民事糾紛，無法介入。他表示，「那種感覺真的很糟糕，我的心都涼了，這是個嚴重的問題，影響了很多人。」

過去幾周以來，芝加哥ABC第七新聞頻道陸續收到來自芝加哥南區、Evergreen Park、Hazel Crest、Tinley Park以及索頓地區的屋主投訴。他們表示，有陌生人闖入房屋，自稱擁有居住權，並拒絕離開。

顧德曼今年1月向法院提起驅逐訴訟，整個過程冗長且令人沮喪。令他震驚的是，這些占屋者竟被轉介至「早期解決項目」(early resolution program)，獲得免費服務與租金援助資源。

顧德曼說，真正需要幫助的人是他，因為他「房貸、稅金、保險都還得照繳，不會因為有人擅自住進去就能停付。」

索頓市政府表示，他們了解占屋問題日益嚴重，並對屋主表示同情，但「根據伊利諾州法律，與占屋者有關的產權糾紛屬於民事案件，非刑事案件，在這種情況下，村政府無權在沒有法院命令的情況下驅逐住戶。」

顧德曼表示，「我們的議員必須立即處理這個問題，如果他們不想處理，那就應該被選民罷免。」

ABC7曾試圖聯繫暫住顧德曼房屋的家庭，根據接電話的女子表示，她的母親是在網路上向自稱屋主者租下房屋，她說她媽媽以支票付款，並簽署了一份租約。但當ABC7要求查看租約時，對方便掛斷了電話。

由於該家庭無法提供租約或產權證明，索頓市府已切斷該房屋水源。這也是今年針對庫克郡占屋案件激增而新制定的政策之一。該地方政府正在向法院申請禁令，要求驅離占屋者。

伊利諾州眾議員福特(La Shawn Ford)已提出一項法案，專門針對占屋問題，目前正處於審議階段。

要保護房產免於被占住，專家建議：

-無論房屋是否有人居住，皆應安裝監控攝影機。警方若能當場抓到闖入行為，通常可依法處理。

-請鄰居幫忙留意空置房產是否有人闖入，包括待售房屋。

-在考慮將房屋掛牌出售時，評估張貼「出售」標誌的利弊，因為這可能吸引占屋者或不法之徒。

芝加哥 租金 伊利諾州

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