川普要切斷庇護城聯邦資金 芝嚴陣以待

面對川普總統公開表示要切斷庇護城所有聯邦經費，其中可能包括芝公校10多億資金，芝市長強森仍重申將捍衛芝市民權益。(芝市長辦公室)

川普 總統10日表示要對芝加哥 等「庇護 城」切斷聯邦資金，以懲罰這些保護無合法身分移民的城市及州。芝加哥市長強森則對此重申，將會堅決捍衛芝市民權益。

川普在社交媒體發文稱：「不再有庇護城市！它們保護的是罪犯而非受害者。這些城市正在玷污我們的國家，並遭到全世界的嘲笑。」他補充稱，正在擬定文件，以停止向任何允許這種死亡陷阱存在的城市或州提供所有聯邦資金！！！」

市長辦公室表示，芝加哥在2025年預計將獲得350億元的新增和現有聯邦撥款。

針對川普的最新攻擊，強森辦公室發表聲明稱，「芝加哥市遵守所有聯邦和州法律。強森市長政府將堅決捍衛芝加哥市民的權益，抵制任何違憲或非法剝奪居民應得資金和服務的行為。法律部門將繼續評估川普政府，可能對芝加哥市民產生影響的任何舉措。」

川普1月20日上任時，即公開誓言要削減不配合其保守議程的州和地方政府資金，芝加哥和伊利諾州等地區的官員一直保持警惕。去年芝加哥公立學校依賴13億元的聯邦資金維持運轉。

多年來，川普一直試圖將民主黨控制的芝加哥所以成為犯罪猖獗的城市，主要原因就是該市的庇護政策。

芝市現行的「歡迎城市條例」，禁止芝警方協助聯邦移民和海關執法局。庫克郡和伊州其他地區也有類似法律，但各級地方官員指出，當聯邦移民當局持有刑事逮捕令時，他們仍會提供協助。

川普政府於2月起訴芝加哥市、庫克郡和伊州，試圖廢除這些庇護政策。該訴訟目前仍在審理中。

上月，川普盟友傳喚強森與其他三位庇護城市市長前往華府，接受眾議院監督與政府改革委員會長達六小時的質詢。10日的發文，則是川普最新一波對庇護城的威脅。