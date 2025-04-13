伊州養老院補助不足 已至少31家倒閉

伊州皮奧里亞的Petersen Health Care去年申請破產保護。(Google Map)

伊利諾州主管養老院 的官員敦促伊州 議員盡快提高州政府醫療補助計畫 支付的費率，否則目前的費率不僅過時且不敷使用，全州許多養老機構正面臨倒閉風險。

「伊州健康照護委員會」共同主席亞倫(Jonathan Aaron)表示，「我們已經表達過關閉潮將會出現，」他說，現在的情況越來越糟。

根據伊州健保與家庭服務廳的資料，該州的醫療補助計畫支付約5萬5000名居住於738間養老院(亦稱護理機構)內居民的照護費用。

養老院對於每一位接受醫療補助的住民，每日可獲得一筆固定費率的支付。該費率因各機構而異，並根據三個組成部分計算：護理成本、資本成本以及支援成本。

伊州州長普立茲克2022年簽署了一項針對費率公式中「護理成本」部分的立法。該法預計每年將為養老院提供額外7億元，以激勵其提高護理人員薪資並增加人手。「資本成本」部分則旨在補償機構如房貸利息與資產折舊等支出。

目前正在州議會審議的法案則針對「支援成本」部分，這部分涵蓋非臨床、行政性支出，例如食物、洗衣、清潔、公共事業、維修、保險、膳食以及一般辦公服務。

「問題在於目前的支援成本仍以2017年的支出為依據，」亞倫表示。「過去八年來成本大幅上漲已不是秘密。我們若還是落後這麼多年，根本無法因應，報銷金額也無法合理反映現況。」

產業官員表示，由於補助金額過低，近年來已有至少31間伊利諾州的養老機構倒閉；而全美最大的養老院營運商之一、設於皮奧里亞的Petersen Health Care，也於去年申請破產保護。該公司在伊州、愛阿華州和密蘇里州設有據點。

新提案法案將為每家機構的「支援服務成本」部分調整九年來的通膨，以反映自2016年9月至今年9月的消費者物價指數變化。

這項內容被納入由民主黨皮奧里亞州參議員柯勒(Dave Koehler)提出的參議會法案1606號(SB 1606)，以及由藍島市民主黨州眾議員瑞塔(Bob Rita)提出的眾議會法案2858號(HB 2858)。兩項法案皆已獲得跨黨派支持。