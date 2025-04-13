伊州養老院補助不足 已至少31家倒閉
伊利諾州主管養老院的官員敦促伊州議員盡快提高州政府醫療補助計畫支付的費率，否則目前的費率不僅過時且不敷使用，全州許多養老機構正面臨倒閉風險。
「伊州健康照護委員會」共同主席亞倫(Jonathan Aaron)表示，「我們已經表達過關閉潮將會出現，」他說，現在的情況越來越糟。
根據伊州健保與家庭服務廳的資料，該州的醫療補助計畫支付約5萬5000名居住於738間養老院(亦稱護理機構)內居民的照護費用。
養老院對於每一位接受醫療補助的住民，每日可獲得一筆固定費率的支付。該費率因各機構而異，並根據三個組成部分計算：護理成本、資本成本以及支援成本。
伊州州長普立茲克2022年簽署了一項針對費率公式中「護理成本」部分的立法。該法預計每年將為養老院提供額外7億元，以激勵其提高護理人員薪資並增加人手。「資本成本」部分則旨在補償機構如房貸利息與資產折舊等支出。
目前正在州議會審議的法案則針對「支援成本」部分，這部分涵蓋非臨床、行政性支出，例如食物、洗衣、清潔、公共事業、維修、保險、膳食以及一般辦公服務。
「問題在於目前的支援成本仍以2017年的支出為依據，」亞倫表示。「過去八年來成本大幅上漲已不是秘密。我們若還是落後這麼多年，根本無法因應，報銷金額也無法合理反映現況。」
產業官員表示，由於補助金額過低，近年來已有至少31間伊利諾州的養老機構倒閉；而全美最大的養老院營運商之一、設於皮奧里亞的Petersen Health Care，也於去年申請破產保護。該公司在伊州、愛阿華州和密蘇里州設有據點。
新提案法案將為每家機構的「支援服務成本」部分調整九年來的通膨，以反映自2016年9月至今年9月的消費者物價指數變化。
這項內容被納入由民主黨皮奧里亞州參議員柯勒(Dave Koehler)提出的參議會法案1606號(SB 1606)，以及由藍島市民主黨州眾議員瑞塔(Bob Rita)提出的眾議會法案2858號(HB 2858)。兩項法案皆已獲得跨黨派支持。
上一則
喬州州長坎普支持對中關稅 稱中國以各種方式欺騙
下一則
FB留言