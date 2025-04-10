逾5成亞太裔長者 支持驅逐所有無證客 世代分歧明顯

包括華裔在內的亞太裔，對於非法移民問題存在世代差異。(本報資料照片)

根據一項最新民調顯示， 美國亞太裔在有關政府如何處理大規模驅逐無證移民問題上，存在顯著的世代分歧，其中年長的亞太裔(AAPI)，包括許多本身即為移民者，對無證越境者持更強硬立場。

這項由AAPI數據與美聯社NORC公共事務研究中心於9日發布的最新調查發現，30歲以下AAPI成年人，僅20%支持驅逐所有在美無證居留移民，而60歲及以上群體則有過半數支持。AAPI群體內的世代裂痕，比美國整體民眾更為顯著：年輕AAPI成年人對強硬立場的支持度，低於普通年輕群體，而年長AAPI成年人支持大規模驅逐的比率，則略高於同年齡段的美國民眾。

亞太裔數據(AAPI Data)執行主任、柏克利加州大學研究員拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)指出，一般人可能假設在美國境外出生的年長亞裔 ，會因親歷移民過程而對該議題更開明，但數據顯示這些已將移民經歷拋諸腦後的年長AAPI，對非法移民 更缺少同情。反而是本土出生的年輕AAPI群體傾向支持更寬容的政策。

報告指出，年輕的亞太裔成年人將大規模驅逐視為次要議題。該調查顯示，30歲以下群體僅15%同意驅逐非法移民應是聯邦政府「優先要務」，而60歲以上群體對此議題的認同率達40%。

年長AAPI對非法入境者(尤其有犯罪紀錄者)持嚴厲態度。約90%的60歲以上受訪者「有些」或「強烈」支持驅逐涉暴力犯罪的非法移民，70%對涉入店行竊等非暴力犯罪者持相同立場。

62歲日裔共和黨人中渡(Mike Nakawatase)表示，雖然他出身移民家庭，但堅信犯罪的無證客必須被拘捕。若未對社會做貢獻，就不該留在這裡，因此他支持川普 的邊境政策。

但年輕的美國亞裔成年人對大規模遣返做法是否正確，抱持較不確定的態度，即使是針對有犯罪紀錄的人也一樣。30歲以下的亞裔美國人中，只有約三分之二支持遣返所有在美非法居留且曾犯下暴力罪行的移民，而支持遣返曾犯下非暴力罪行者的比率則約為四成。

20歲民主黨籍華裔大學生吳格爾(Cecil Wuggle)說，應在驅逐這些人之前給予公平審判，因為或許他們已改過自新，她強烈反對導致骨肉分離的驅逐政策，擔憂會對兒童造成不可逆情感傷害。

移民議題目前仍是川普的相對優勢領域。近期民調顯示約半數美國成年人認可其移民政策，與年長AAPI群體態度吻合。但30歲以下AAPI成年人僅30%認可川普的移民手段，其最強硬政策支持率更低：僅20%年輕AAPI成年人支持可能導致親子分離的驅逐措施，年長群體支持率為其兩倍。

至於川普提出的限制出生公民權方面，大約三分之一的美國亞裔成年人支持取消憲法賦予在美國出生，但父母為無證居留者子女的出生公民權；約四分之一則支持取消那些父母持臨時工作簽證或學生簽證在美居留期間所生子女的出生公民權。還有約五分之一的亞太裔沒有明確表態。