我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

逾5成亞太裔長者 支持驅逐所有無證客 世代分歧明顯

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
包括華裔在內的亞太裔，對於非法移民問題存在世代差異。(本報資料照片)
包括華裔在內的亞太裔，對於非法移民問題存在世代差異。(本報資料照片)

根據一項最新民調顯示， 美國亞太裔在有關政府如何處理大規模驅逐無證移民問題上，存在顯著的世代分歧，其中年長的亞太裔(AAPI)，包括許多本身即為移民者，對無證越境者持更強硬立場。

這項由AAPI數據與美聯社NORC公共事務研究中心於9日發布的最新調查發現，30歲以下AAPI成年人，僅20%支持驅逐所有在美無證居留移民，而60歲及以上群體則有過半數支持。AAPI群體內的世代裂痕，比美國整體民眾更為顯著：年輕AAPI成年人對強硬立場的支持度，低於普通年輕群體，而年長AAPI成年人支持大規模驅逐的比率，則略高於同年齡段的美國民眾。

亞太裔數據(AAPI Data)執行主任、柏克利加州大學研究員拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)指出，一般人可能假設在美國境外出生的年長亞裔，會因親歷移民過程而對該議題更開明，但數據顯示這些已將移民經歷拋諸腦後的年長AAPI，對非法移民更缺少同情。反而是本土出生的年輕AAPI群體傾向支持更寬容的政策。

報告指出，年輕的亞太裔成年人將大規模驅逐視為次要議題。該調查顯示，30歲以下群體僅15%同意驅逐非法移民應是聯邦政府「優先要務」，而60歲以上群體對此議題的認同率達40%。

年長AAPI對非法入境者(尤其有犯罪紀錄者)持嚴厲態度。約90%的60歲以上受訪者「有些」或「強烈」支持驅逐涉暴力犯罪的非法移民，70%對涉入店行竊等非暴力犯罪者持相同立場。

62歲日裔共和黨人中渡(Mike Nakawatase)表示，雖然他出身移民家庭，但堅信犯罪的無證客必須被拘捕。若未對社會做貢獻，就不該留在這裡，因此他支持川普的邊境政策。

但年輕的美國亞裔成年人對大規模遣返做法是否正確，抱持較不確定的態度，即使是針對有犯罪紀錄的人也一樣。30歲以下的亞裔美國人中，只有約三分之二支持遣返所有在美非法居留且曾犯下暴力罪行的移民，而支持遣返曾犯下非暴力罪行者的比率則約為四成。

20歲民主黨籍華裔大學生吳格爾(Cecil Wuggle)說，應在驅逐這些人之前給予公平審判，因為或許他們已改過自新，她強烈反對導致骨肉分離的驅逐政策，擔憂會對兒童造成不可逆情感傷害。

移民議題目前仍是川普的相對優勢領域。近期民調顯示約半數美國成年人認可其移民政策，與年長AAPI群體態度吻合。但30歲以下AAPI成年人僅30%認可川普的移民手段，其最強硬政策支持率更低：僅20%年輕AAPI成年人支持可能導致親子分離的驅逐措施，年長群體支持率為其兩倍。

至於川普提出的限制出生公民權方面，大約三分之一的美國亞裔成年人支持取消憲法賦予在美國出生，但父母為無證居留者子女的出生公民權；約四分之一則支持取消那些父母持臨時工作簽證或學生簽證在美居留期間所生子女的出生公民權。還有約五分之一的亞太裔沒有明確表態。

非法移民 亞裔 川普

上一則

維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網

延伸閱讀

川普對中貨關稅加到125% 蘋果創27年最大漲勢合理嗎？

川普對中貨關稅加到125% 蘋果創27年最大漲勢合理嗎？
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因
黃仁勳赴海湖莊園後 川普解除Nvidia H20晶片售中國管制

黃仁勳赴海湖莊園後 川普解除Nvidia H20晶片售中國管制
川普鬆口考慮豁免部分美企 但誰能入選「憑直覺」

川普鬆口考慮豁免部分美企 但誰能入選「憑直覺」

熱門新聞

全美房屋保險費用持續增長。(pexels)

全美房產保險費 這2州飆漲5成

2025-04-04 10:10
北卡州大有5000個國際學生，為該州最多留學生的大學。(北卡州大臉書)

不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

2025-04-07 10:09
天普大學一名學生簽證被撤銷，最終選擇自行離美。(天普大學臉書)

簽證突遭吊銷 天普大學學生已自行離美

2025-04-07 15:49
王曉峰。(印大官網截圖)

印大教授王曉峰「被失蹤」 ？律師：夫婦安全無虞

2025-04-02 10:53
「哪吒2」賣座超過125億元人民幣，創下全球動畫電影票房紀錄。圖為中國北京一家戲院門外的大型電影海報。(路透)

紐約波士頓等多地華人租IMAX影院 熱播哪吒2

2025-04-04 21:00
川普新關稅將衝擊小金額包裹的成本。(pexels)

800元以下中、港進口商品取消免稅 小額包裹成本大增

2025-04-03 09:31

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域