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密西根州眾議會 否決無證移民駕照法案

特派員黃惠玲／綜合報導
密西根州眾議會日前針對「第4195號法案」(HB 4195)表決未過關。(州議會直播截圖)
密西根州眾議會日前針對「第4195號法案」(HB 4195)表決未過關。(州議會直播截圖)

密西根州眾議會日前針對「第4195號法案」(HB 4195)表決，該法案旨在允許無證移民取得駕駛執照與州身份證，最終議員們以39票贊成、64票反對的結果，否決了該項提案。

這項法案由底特律民主黨眾議員泰特(Joe Tate)提出，屬於「安全、通行、自由與經濟」(Drive SAFE)立法計畫的一環。根據當地媒體MLive報導，此法案試圖推翻2008年要求證件申請者提供合法居留證明的法律，改成允許所有州居民無論移民身分皆可申請駕照或州ID。

共和黨主導的密州眾議會，加速將法案送交全院表決，迫使民主黨議員公開表態。眾議院議長霍爾(Matt Hall，共和黨)表示，此舉是為了讓民主黨人說明提案理由。泰特則批評該舉措根本是「政治操作」，他說，政策應具備同理心與正義，並正視所有密州居民需求。

法案最終未能通過，六位民主黨議員─馬圖斯(Jasper Martus)、門策(Denise Mentzer)、米勒(Reggie Miller)、奧尼爾(Amos O'Neal)、威特沃(Angela Witwer)與熊麥(Mai Xiong)，在表決時倒台加入共和黨陣營投下反對票，另有七名民主黨議員缺席投票。

支持該法案者主張，在確保所有駕駛通過考試與購買保險的情況下，該政策能提升公共安全，並刺激經濟(擴大勞動力參與)。反對者則憂心變相鼓勵非法行為，且駕照與選民登記系統的連動，可能衍生選舉公正性問題。

此案凸顯密西根州對移民政策與無證居民權益的持續分歧。儘管法案未能過關，關於移民身分與公共服務權限的討論，仍將是該州政治議程的重要議題。

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