全美房產保險費過去3年上漲24％ 消費者應多比價因應

全美房屋保險費用持續增長。(pexels)

後疫情時代，從野火肆虐的加州到颶風侵襲的北卡羅來納州，全美房主保險 費率持續飆升。一項最新數據顯示，伊利諾州的房屋保費 漲幅高居全美第二，僅次於猶他州。

美國消費者聯盟(CFA)日前發布的最新報告指出，過去三年全美房產保險平均漲幅達24%，主要受氣候變遷相關極端天氣影響。然而伊州 的保費卻暴漲50%，僅次於猶他州的59%。

非營利組織「伊利諾公共利益研究集團」(Illinois PIRG)主任斯卡爾(Abe Scarr)指出，「雖然沿海災區備受關注，但中西部地區的極端天氣損失同樣嚴重。」

根據該研究，全國平均年度保險費為3303元。伊州在房屋保險年度費用方面處於中等水平，為2942元，但三年內50%的費率上漲是一個「令人擔憂」的趨勢，斯卡爾這樣表示。

除了猶他州和伊州外，房屋保險費率在三年內增幅最大的州，還包括亞利桑納州(48%)和賓州(44%)。至於保費金額增加最多的州為佛羅里達州(增加2118元)、路易斯安納州(1775元)和肯塔基州(1426元)。

全國範圍內，消費者聯盟(CFA)研究發現，房屋保險費率的平均增幅為24%，遠超2021年至2024年間累積的11%通貨膨脹率的兩倍。

報告指出，疫情後經濟中建築材料與勞工成本的上升、更頻繁且更強烈的極端天氣事件，以及全球再保險市場(即為保險公司提供保險的市場)缺乏監管，是導致費率上漲、進而引發房主可負擔性危機的主要因素。

除了經濟與氣候因素，政治環境也影響房屋保險費率的上漲。CFA報告指出，「州監管機構普遍未能充分審查保險費率上漲，並確定其是否過高。」此問題在伊州可能尤為嚴重，斯卡爾表示，「在伊州提高保費比其他地方都要容易，因為保險公司從來不需要為費率上調提供正當理由，也完全不用擔心監管機構會駁回或修改它們的漲價計畫。」

伊州公共利益研究集團(Illinois PIRG)支持一項正在州府審議的法案，該法案旨在規範房屋和汽車保險費率，確保其不會「過高、不足或不公平地歧視消費者」，但斯卡爾對該法案的通過前景並不樂觀。

伊利諾伊州保險協會(Illinois Insurance Association)和其他代表該州保險業的貿易團體，日前發表聯合聲明稱，「雖然伊州及整個中西部的龍捲風和洪水導致房屋嚴重受損並增加了理賠數量，但與全美其他地區相比，伊州保險市場競爭激烈，市場存在超過200家保險公司。」

該聲明指，「如引入加州式的過度監管，並限制保險公司計算風險的方式，將削弱競爭，導致費率進一步上升。」

保險公司Allstate自2月起已上調了伊州房屋保險費率14.3%。去年，Allstate在該州提高了保費12.7%，而總部位於布盧明頓的State Farm，保費則於去年5月上調了12.3%。

斯卡爾說，面對連續幾年兩位數的房屋保險費率上漲，伊州的房主可能沒有太多選擇，只能到處比較不同公司的費率，或強化房屋結構以應對未來的風暴。