明州大留學生「酒駕前科」簽證被撤 國土安全部：與校園抗議無關

曼卡托明尼蘇達州立大學現有超過千位留學生。(曼卡托明州大臉書截圖)

美國國土安全部3月31日明確表示，明尼蘇達州 立大學一名遭移民及海關執法局(ICE )拘留的商學院研究生，其拘捕原因為「酒駕前科」導致簽證 撤銷，與校園抗議活動無關。

根據美聯報導，國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明稱，「此事與學生抗議無涉。當事人係因國務院撤銷其簽證遭逮捕，而撤簽原因與其過往酒駕紀錄直接相關。」

由於官方最初未說明拘捕理由，該事件已引發學生抗議及政界關注。明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)3月31日曾表示，他3月28日已為此與國土安全部長諾姆(Kristi Noem)通話，但至今未獲進一步細節。

曼卡托明尼蘇達州立大學(Minnesota State University Mankato)證實，該校一名學生上周五(3月28日)在校外住所遭ICE拘留。該校校長英奇(Edward Inch)在公開信中表示，「ICE未提供任何理由，也未向校方索取資料。我已聯繫民選官員要求制止這種行為。」校方未透露該生國籍與專業，ICE亦未回應查詢。根據紀錄，該校現有超過1000位留學生就讀。

明州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)批評，「ICE在幾乎不說明理由的情況下拘留學生，無視正當程序權利，此模式令人極度憂慮。」明尼蘇達大學發言人瓦克拉夫斯基(Andria Waclawski)則表示，校方正為涉案商學院研究生提供法律支援，同時尊重其隱私要求。

川普政府近期頻繁引用鮮少動用的法規，授權國務卿以「威脅外交政策利益」為由撤銷非公民簽證。已知近幾周至少有七名與大學相關人士遭拘留或驅逐，其中多數曾在聲援巴勒斯坦的校園抗議中表態。

州長華茲指出這些案例的核心爭議，「無論個案情況如何，這個國家每個人都應享有正當程序權利。我們質疑這些權利是否得到保障。」