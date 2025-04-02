國際生簽證莫名遭撤 南伊大提5應對措施

南伊大國際教育中心(CIE)宣布，自4月2日起開設支援小組，定期每周三中午12時至下午1時聚會，對國際生提供大環境變動下的各項支持。(南伊大)

南伊利諾大學(SIU)一名國際學生的簽證突遭撤銷，引發部分留學生 開始對學業前景的安全性疑慮日增，伊利諾州境內大學超過1萬8000名國際生所持的有效簽證，也在川普政府聚焦大學校園移民 執法而面臨威脅。

南伊利諾大學國際教育中心於上周五(3月28日)接獲一名國際學生簽證 遭撤銷的通報後，隨即向全校國際學生發出指導建議。

校方發言人倫德菲爾德(Kim Rendfeld)證實，該生已接獲簽證撤銷通知，但拒絕透露具體細節。南伊大隨後在3月31日透過電子郵件向國際學生提出五項應對措施：隨身攜帶移民文件(包括I-20、護照、簽證等)、備妥SIU在學證明以備查驗、更新緊急聯絡人資訊、嚴格維持合法移民身分並遵守美國法律，以及即時查收郵件，密切關注簽證相關通知。

就在南伊大事件發生兩天前，波士頓郊區的塔夫茨大學(Tufts University)博士生、來自土耳其的奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)，剛在街頭遭到移民及海關執法局(ICE)探員包圍並逮捕。

南伊大提到，相關應對措施此為預防性建議，呼籲學生保持冷靜。該校目前尚未說明簽證撤銷是否與近期聯邦政府加強審查國際學生的政策有關。

南伊利諾大學也呼籲國際學生「審慎使用社媒」、「參與政治示威活動時保持克制」，此外，校方明確警告，現階段應「避免非必要出境」，以因應可能政策突變，導致離境後恐無法保證順利返美。

根據國務卿魯比歐說法，川普政府已撤銷約300張學生簽證，且數量持續增加。這使得國際學生佔比甚高的芝加哥伊利諾大學(UIC)校園瀰漫不安氛圍。

一位韓國留學金康妮說，「我很緊張，因為我的簽證快到期了。」部分國際學生則苦惱如何安全出行，「留學生們不少都不敢返鄉，擔心無法通過簽證審查重返美國，」一名UIC的國際生表示。

國際學生人數在全美校園中名列前茅的香檳伊利諾大學(UIUC)行政部門發表聲明稱：「國際學生與學者服務團隊與國際學生保持密切聯繫，且會在部落格即時分享聯邦層級政策變動的影響。」

隨著大學校園成為移民執法焦點，部分國際學生開始質疑學業前景的安全性。一名留學生說，「再過一個月就是暑假，很多人原本計畫返回家鄉，但現在充滿顧慮。」

國務卿魯比歐近期稱，他每天皆會撤銷參與特定抗議活動(包括破壞公物、撰寫評論文章等)學生的簽證。

聯邦數據顯示，本學年全美持學生簽證的留學生總計超過100萬人。