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開車載2幼子要去好市多 導航誤往加拿大 底特律無證母親面臨遣返

特派員黃惠玲／綜合報導
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大使橋連接美國底特律及加拿大溫莎市。(大使橋官方臉書)
大使橋連接美國底特律及加拿大溫莎市。(大使橋官方臉書)

如果你也曾不小心誤入收費車道，直接從美國底特律開上通往加拿大大使橋的話，在新的川普政府嚴打移民的政策下最好格外留意，因為這個單純的轉錯彎，可能最終導致遭驅逐出境。

根據福斯底特律電視台報導，一名無合法居留身分的母親，因誤上大使橋(連接美國底特律跟加國溫莎市)，與兩名幼童分別遭拘留六天與五天。

移民律師羅賓遜(Ruby Robinson)表示，他正為面臨遣返瓜地馬拉的「莎拉伊」(Sarahi)辯護。當事人無犯罪紀錄，在美居留六年，其一歲兒子與五歲女兒皆為美國公民。今年3月，這家人因在GPS輸入錯誤的好市多地址，意外駛上通往加拿大溫莎好市多的大使橋。

返程時，他們在橋墩旁的辦公大樓遭美國海關及邊境保護局(CBP)拘留。官員當時曾詢問是否願將孩子交由親屬照顧，但遭該名母親拒絕。羅賓遜說，「該名母親被告知將與孩子一同被遣返，而她不願與骨肉分離」。

據「莎拉伊」向律師描述，全家被關在無窗房間，僅有電視與遊戲機，飲食只有泡麵或燕麥粥，「數日後孩子們在走廊天窗下看見陽光時，還驚呼『媽媽你看是太陽』，」律師轉述。

羅賓遜指出，孩子們陸續生病，其中一名發燒，五天後兩孩童獲釋交由親屬照顧，「莎拉伊」則多關押一日。律師表示，當事人在橋區時，始終未獲律師協助。

根據移民法，無證移民雖有聘請律師的權利，但政府無義務提供公辯。羅賓遜表示，若在1月20日前發生相同情況，家庭通常不會因此遭到拘留。羅賓遜說，然而「我們目睹的是在不適合長期拘留的空間，予以超時拘押。」

CBP對該案發表聲明指，「違反移民法者須接受拘留與遣返。本案當事人無旅行文件駕車進入加拿大後，於底特律大使橋被查獲拘捕。當事人自承2018年非法入境美國。依規定，CBP已協助尋找合適監護人接管其美國籍子女，但當事人最初堅持同住導致延長拘留。待子女安置後，該員已移交ICE。」

目前這位母親現面臨遣返程序，已收到傳票將於下月出庭應訊。

移民 遣返 加拿大

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