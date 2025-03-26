「臨時決鬥」導演麥啟光：不要害怕走出舒適圈

連續兩年拍攝香港賀歲片的麥啟光，投入電影業長達36年。(特派員黃惠玲／攝影)

臨危受命拍攝香港 2025蛇年賀歲片「臨時決鬥」的導演麥啟光，只有短短三、四個月必須從無到有完成一部電影，開拍前兩周害怕到無法吃睡的他，找了師父杜琪峰開解，師父一句「不要放棄，放棄就輸了」，讓入行36年的麥啟光豁然開朗，順利完成任務，就像該部電影想傳達的理念，不要害怕「走出舒適圈」，因為往往會有意外收穫。

帶著「臨時決鬥」參加芝加哥 亞洲躍動影展的麥啟光，日前接受本報記者專訪，「臨時決鬥」的上一部姊妹片「臨時劫案」，去年摘下香港電影評論學會最佳編劇獎，這也是麥啟光拿到的首個電影獎項。

從場記、副導演、執行導演到導演，其實麥啟光在投身電影行業前，並不喜歡看電影，他說，1989年有人問要不要去拍電影？當時正在找工的他隨口答應了，沒想到這就投入了30多年。外人看來一路晉升順利的他，期間也面臨過許多自我質疑的階段，例如歷年來最多人提及的，都只是有張家輝光環的「流氓師表」。

直到去年的犯罪喜劇片「臨時劫案」意外成為賀歲片，並受到市場及電影界的肯定前，麥啟光曾有過念頭不要再拍電影，後來他想證明自己有能力在這行生存，放手一搏成就了「臨時劫案」。

他坦承，香港電影市場欠佳，去年直到7、8月都沒有賀歲片應市，8月時他突然接到電影公司老闆電話，一句「蛇年賀歲片你來吧」，讓麥啟光迎來新的創作機會同時也面臨巨大壓力，影片開拍前兩周，缺乏安全感的他吃不下、睡不著，麥啟光因此找上自己的影界師父杜琪峰開解，「我師父說，既然一定得拍，就要全力拍，拍戲期間不要放棄，一旦放棄就輸了，」杜琪峰的一番話，使麥啟光開悟迎接挑戰。

「臨時決鬥」的主角上擂台，打一場看似不會贏的比賽，麥啟光說，透過這部電影，希望能讓每個人都能離開自己的舒適圈，去感受一下別的東西，或者接受一些另外的挑戰。」

接連兩年成為香港賀歲片導演的麥啟光說，接下來很想拍小人物故事，不管是出租車 司機，還是老人院的老人，都有動人且令人反思之處。