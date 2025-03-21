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迎春假 芝加哥歐海爾機場、中途機場將突破336萬名旅客

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥歐海爾機場今年春假的旅客比去年同期增長。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場今年春假的旅客比去年同期增長。(特派員黃惠玲／攝影)

根據航空公司初步預測的數字，芝加哥航管局(CDA)表示，即日起到3月31日起的春假期間，芝加哥歐海爾國際機場以及中途機場，將迎來超過336萬名旅客，整體估計這兩個機場的春假旅客總數，比2024年同期增加4%。

歐海爾機場預計今年春假旅客量將比去年同期提高7.1%。21日為該機場最繁忙的一天，預計逾27.9萬名旅客通過航站樓。中途機場的高峰日為29日，預計超過5.6萬名旅客進出機場。

由於芝加哥市區往返歐海爾機場的主要高速公路甘迺迪高速路正在維修，進出城車道(包括快速道)都將分別輪流關閉，交通預期出現比平日更加擁堵情形，航管局指出，尤其在尖峰時段使用上述路段，將會出現嚴重延誤，屆時從芝加哥市中心到歐海爾機場的行車時間可能得花費1至2小時。

為避免行程受到影響，航管局強烈建議乘客使用公共交通選項，如CTA藍線和Metra，此外，也務必盡量提早出門。

在機場停車方面，由於經濟停車場在繁忙的假期旅行期間經常滿位，乘客最好考慮提前預訂停車位，透過機場官網：FlyChicago.com，可隨時查看停車場狀態及預訂停車位。

兩個機場均設有免費的手機等候區。歐海爾機場的手機等候區地址：560 N. Bessie Coleman Drive，中途機場的手機等候區，則位於West 61st Street夾South Cicero Avenue路口。

由於旅客數量增加，運輸安全管理局(TSA)和美國海關及邊境保護局(CBP)安檢處可能將比平時等待時間更久。歐海爾機場的TSA安檢處實時更新可在FlyChicago.com上查看。為加快安檢流程，旅客應查閱TSA指南，確保隨身行李或托運行李無違禁物品，且食品均按照TSA規定打包。

航管局提醒，歐海爾機場的網約車接客服務，已經全部集中到二號航站的上層出發區上車，因此如果班機是在第五航站降落的旅客，必須搭乘輕軌轉到第二航站才能預約網約車服務。

抵達5號航站樓的乘客必須搭乘ATS前往2號航站樓進行網約車接客。

芝加哥 網約車 邊境

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