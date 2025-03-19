1餐廳抓12人… 21移民1公民指遭ICE非法逮捕

歐洛茲科的兒子伊多爾度(Eduardo Orozco)，在父親被捕後曾追著探員要求出示逮捕令，但探員最終離開。(伊多爾度拍攝影片截圖)

代表22位原告的律師及移民 權益組織17日表示，川普政府執政初期，美國海關及移民執法局(ICE )在芝加哥 地區和中西部其他州的移民突擊行動中，非法逮捕並侵犯了21位移民和一名美國公民的權利。

國家移民司法中心(NIJC)和伊利諾州美國公民自由聯盟(ACLU)上周在芝加哥聯邦地區法院提交了一項緊急動議，要求釋放兩名仍被拘留人士，並採取補救措施以防止ICE非法逮捕。根據該動議，這兩名遭拘留人士為芝西郊李昂市(Lyons)47歲的歐洛茲科(Abel Orozco)和來自密蘇里州李伯特城(Liberty)的柯洛納(Julio Corona)。

NIJC聯邦訴訟項目副主任佛萊明(Mark Fleming)表示，「大多數人都是在早晨出門工作時被逮。」根據原告法律團隊的說法，ICE探員於芝加哥地區和中西部其他地區，多次在無逮捕令的情況下實施抓捕，並經常使用暴力和恐嚇手段。例如，美國公民諾里加(Julio Noriega)在1月底被ICE探員拘留超過10小時，隨後在未記錄逮捕的情況下予以釋放。

根據法庭文件，ICE此舉違反了2022年一項聯邦法院和解協議，該協議旨在保護移民權利，並限制在伊州、印第安納州、堪薩斯州、肯塔基州、密蘇里州和威斯康星州的激進執法手段。

動議提到，歐洛茲科及其他九人在沒有逮捕令，也缺乏合理依據的情況下被捕。此外，文件還提到ICE無適當文件，卻在密州李伯特市一家餐廳逮捕了12人。

對於上述指控，ICE發言人表示，該機構「不對訴訟程序或結果發表評論」。

動議提到，要求立即退還保釋金，並解除對已釋放19人施加任何釋放條件。此外，原告團體要求對涉嫌違反和解協議的ICE探員進行培訓和補救措施。NIJC和伊利諾伊州ACLU還要求法院提供一份詳細報告，列出自1月20日以來的所有移民逮捕行動，並每周更新以監控ICE在芝加哥地區的行為。

歐洛茲科的妻子尤蘭達(Yolanda Orozco)在該起訴訟發布會中，多次高喊她的丈夫不是罪犯，並要求趕快釋放。尤蘭達說，自己罹患乳癌，家裡還拖欠了房貸。她說，丈夫被捕後家庭陷入困境。

歐洛茲科是在1月26日去為家人購買玉米捲回家的路上被ICE探員攔下。根據文件，ICE當時正在尋找他20多歲的兒子，兩人同名。探員看到歐洛茲科的駕照後，伸手進入他的車內解鎖打開車門，隨後抓住他的手臂並告知他被逮捕。他們的另一個兒子伊多爾度(Eduardo Orozco)當時追著探員要求出示逮捕令，但探員最終駕車離開。